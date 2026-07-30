9 Weton Jawa Pembawa Kemakmuran, Dipercaya Mudah Menemukan Peluang Besar

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton kelahiran masih sering digunakan sebagai salah satu cara untuk memahami karakter dan kecenderungan seseorang dalam menjalani kehidupan.

Salah satu istilah yang cukup dikenal dalam Primbon Jawa adalah balungan sugih, yang secara sederhana dimaknai sebagai gambaran seseorang yang dipercaya memiliki "bekal kekayaan" sejak lahir.

Istilah tersebut bukan berarti seseorang pasti akan menjadi kaya tanpa usaha. Sebaliknya, balungan sugih lebih sering dipahami sebagai simbol potensi, seperti kemampuan melihat peluang, karakter kuat, serta kemudahan dalam membangun kehidupan yang lebih baik.

Menurut kepercayaan yang berkembang, terdapat beberapa weton yang dianggap memiliki energi rezeki kuat dan berpeluang meraih kesuksesan apabila diiringi kerja keras, sikap baik, serta ketekunan.

Berikut sembilan weton yang dipercaya termasuk dalam kategori balungan sugih, dirangkum dari berbagai sumber tradisi Jawa.

1. Minggu Kliwon Pemilik weton Minggu Kliwon dipercaya memiliki karakter kuat, berwibawa, dan penuh keyakinan dalam menghadapi kehidupan.

Mereka dikenal sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Sikap gigih tersebut membuat mereka mampu melewati berbagai tantangan hingga menemukan jalan keluar.

Dalam urusan rezeki, Minggu Kliwon dipercaya sering memperoleh kesempatan melalui hubungan sosial, keluarga, maupun lingkungan baru.

Kemampuan membaca keadaan dan mengambil keputusan secara tepat menjadi salah satu kelebihan mereka, terutama dalam dunia usaha.