9 Weton Balungan Sugih dalam Primbon Jawa, Disebut Memiliki Aura Keberuntungan

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari dan pasaran kelahiran yang diyakini memiliki makna tersendiri. Melalui perhitungan tersebut, Primbon Jawa mengaitkan berbagai aspek kehidupan seseorang, mulai dari karakter, perjalanan hidup, hingga peluang memperoleh rezeki.

Salah satu istilah yang cukup dikenal dalam primbon adalah Balungan Sugih. Sebutan ini bukan mengacu pada kondisi fisik, melainkan menjadi simbol bagi seseorang yang dipercaya memiliki potensi meraih kemakmuran, keberuntungan, dan kehidupan yang berkecukupan sejak lahir.

Menurut kepercayaan yang berkembang di masyarakat, pemilik weton yang termasuk dalam kategori Balungan Sugih dinilai mempunyai karakter tertentu yang dianggap mampu membuka lebih banyak peluang kesuksesan. Meski demikian, pandangan tersebut merupakan bagian dari tradisi budaya dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah.

Dirangkum dari kanal YouTube LARAS SUKERTA, berikut sembilan weton yang dalam Primbon Jawa dipercaya termasuk kategori Balungan Sugih dan dikaitkan dengan potensi rezeki serta keberuntungan dalam menjalani kehidupan.

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1. Minggu Kliwon

Weton Minggu Kliwon dikenal membawa aura wibawa dan pembawaan yang kuat. Mereka sering tampil sebagai sosok yang tegas, bijak, dan suka menolong.

Karakter pekerja keras dan pantang menyerah membuat mereka mampu menghadapi berbagai tantangan hidup dengan kepala tegak.

Uniknya, rezeki orang Minggu Kliwon kerap datang dari arah yang tidak terduga. Entah melalui bantuan kerabat, peluang usaha baru, atau relasi yang tak disangka-sangka.

Kemampuan mereka dalam membaca peluang menjadikan mereka unggul dalam dunia bisnis maupun karier profesional.

Mereka juga dikenal sebagai pribadi yang cerdas dalam mengambil keputusan.

Ketajaman analisis dan keberanian mengeksekusi ide membuat mereka banyak meraih kesuksesan.

Dengan kerja keras dan sikap rendah hati, hidup mapan bukan sekadar impian bagi orang berweton Minggu Kliwon.

2. Selasa Wage

Orang yang lahir di Selasa Wage memiliki kecerdasan tajam dalam membaca peluang.

Mereka cepat tanggap terhadap perubahan situasi dan tidak ragu mengambil inisiatif yang menguntungkan.

Inilah yang membuat mereka sering selangkah lebih maju dibanding orang lain dalam hal rezeki.

Selain pintar mencari peluang, mereka juga lihai membangun relasi.

Jaringan sosial yang luas menjadi ladang subur bagi datangnya berbagai kesempatan emas, mulai dari bisnis hingga kerja sama strategis.

Mereka tahu bagaimana menjaga hubungan dan memanfaatkannya secara bijak.

Kendati hidupnya terkadang tidak selalu stabil, mereka punya semangat pantang menyerah dan cepat bangkit saat terjatuh.

Dengan kombinasi ketekunan, kepintaran, dan relasi yang baik, orang Selasa Wage memiliki potensi besar untuk meraih kehidupan yang sejahtera.

3. Kamis Pon

Kamis Pon merupakan weton yang diyakini memiliki pesona alami dan kejujuran tinggi.

Mereka mudah dipercaya dan sering diberi tanggung jawab besar dalam pekerjaan maupun kehidupan sosial. Sifatnya yang jujur dan sopan membuat mereka dihormati oleh banyak orang.

Salah satu keunggulan orang Kamis Pon adalah kemampuan mereka dalam mengelola keuangan.

Mereka bukan hanya cakap mencari uang, tetapi juga bijak dalam menyimpan dan mengatur keuangan untuk masa depan.

Hal ini membuat mereka jarang mengalami kesulitan finansial meskipun penghasilannya besar.

Orang Kamis Pon juga memiliki semangat kerja keras yang tinggi dan tidak cepat puas.

Mereka selalu berusaha meningkatkan kualitas hidup dengan cara yang cerdas.

Bila potensi ini terus dikembangkan, mereka akan menjadi pribadi yang mapan, stabil, dan penuh berkah.

4. Jumat Kliwon

Lahir di hari Jumat Kliwon dianggap sebagai keberuntungan tersendiri.

Orang dengan weton ini dikenal kalem namun penuh kharisma, serta memiliki hati yang lembut dan suka membantu sesama.

Sifat tersebut membuat mereka dihormati di lingkungan mana pun berada.

Keistimewaan Jumat Kliwon terletak pada kemudahan yang mereka peroleh dalam hidup. Urusan pekerjaan, relasi, dan bisnis sering kali berjalan lancar.

Bahkan saat menghadapi kegagalan, mereka dapat bangkit dengan cepat dan kembali menemukan jalan sukses.

Daya intuisi yang tinggi menjadi keunggulan mereka dalam mengambil keputusan penting. Namun, keberuntungan ini tidak akan berarti tanpa usaha.

Dengan kerja keras, doa, dan sikap rendah hati, potensi rezeki mereka akan terus mengalir dan membawa kehidupan yang berkecukupan.

5. Sabtu Legi

Orang yang lahir pada Sabtu Legi memiliki karakter mandiri, kuat, dan berani mengambil risiko.

Mereka sering menjadi pelopor dalam dunia kerja atau bisnis karena tidak takut dengan tantangan.

Weton ini dipercaya sebagai salah satu yang membawa balungan sugih yang kuat.

Daya tarik alami mereka membuat banyak orang tertarik untuk bekerja sama atau membangun relasi bisnis.

Strategi dan cara berpikir yang cerdas membuat mereka unggul dalam mengembangkan usaha atau karier yang dijalani. Tak jarang, rezeki besar datang melalui kemitraan yang solid.

Kunci keberhasilan orang Sabtu Legi terletak pada semangat mereka yang tidak mudah puas dan terus ingin berkembang.

Selama mereka menjaga kerendahan hati, meningkatkan kualitas diri, dan terus berdoa, jalan rezeki mereka akan terbuka lebar dan membawa hidup yang mapan.

6. Minggu Pon

Weton Minggu Pon dikenal sebagai pribadi yang ramah, rendah hati, dan mudah bergaul.

Kemampuan sosial yang baik ini menjadi jembatan datangnya berbagai peluang yang menjanjikan, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi.

Salah satu ciri khas mereka adalah kreativitas tinggi. Ide-ide unik yang dimiliki sering menjadi sumber penghasilan baru.

Bahkan, banyak dari mereka yang berhasil menciptakan usaha sendiri dari gagasan sederhana yang terus dikembangkan.

Rezeki orang Minggu Pon sering kali datang dari jejaring sosial yang luas.

Selama mereka terus mengasah kreativitas, membangun hubungan baik, dan tidak berhenti belajar, keberuntungan akan terus berpihak dan hidup mereka akan semakin sejahtera.

7. Rabu Legi

Orang yang lahir di Rabu Legi biasanya unggul dalam dunia karir formal dan profesional. Mereka dikenal tekun, disiplin, dan selalu semangat untuk belajar hal baru.

Karakter ini membuat mereka dipercaya oleh banyak atasan atau pimpinan.

Berkat kerja keras dan kemampuan komunikasi yang baik, mereka sering mendapatkan promosi atau kesempatan emas di tempat kerja.

Mereka juga mudah diterima dalam lingkungan sosial manapun karena pembawaannya yang menyenangkan.

Meski potensi besar dimiliki sejak lahir, kesuksesan orang Rabu Legi tetap membutuhkan ketekunan dan komitmen.

Jika dibarengi dengan doa dan sikap rendah hati, pintu rezeki mereka akan terbuka lebar dan kehidupan menjadi lebih berkah.

8. Jumat Wage

Jumat Wage merupakan weton dengan karakter yang hangat dan mudah bergaul. Mereka cepat akrab dengan siapa saja dan lihai dalam membina hubungan sosial.

Dari sinilah biasanya datang berbagai peluang usaha maupun kerja sama yang menguntungkan.

Mereka juga dikenal bijak dalam menjaga kepercayaan. Sekali dipercaya, mereka akan menjaga amanah dengan sepenuh hati.

Karakter ini membuat mereka disukai dan diandalkan dalam berbagai lingkup pekerjaan atau pergaulan.

Namun, keberuntungan ini tidak akan berarti tanpa kerja keras.

Dengan terus meningkatkan kualitas diri, bersikap rendah hati, dan selalu terbuka terhadap pembelajaran baru, mereka dapat mencapai kesuksesan dan rezeki yang terus bertambah.

9. Selasa Pon

Weton Selasa Pon identik dengan kecerdasan dan kemampuan analisis tinggi.

Mereka mudah memahami situasi dan jeli melihat peluang, menjadikannya unggul dalam bidang bisnis maupun karier profesional yang membutuhkan strategi dan perhitungan matang.

Kelebihan lainnya adalah kemampuan negosiasi dan komunikasi yang efektif.

Mereka tahu cara berbicara yang meyakinkan dan sering sukses dalam membangun relasi kerja yang saling menguntungkan.

Tak heran jika mereka banyak terjun sebagai pengusaha atau pemimpin proyek.

Namun, seperti weton lainnya, keberuntungan yang dimiliki perlu diiringi dengan kerja keras, niat yang tulus, dan doa.

Selama terus mengasah potensi diri dan menjaga etika dalam berkarier, orang Selasa Pon berpeluang besar untuk hidup sejahtera dan dihormati.