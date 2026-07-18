8 Weton Balungan Sugih, Hidupnya Tak Pernah Kekurangan, Rezeki Terus Berdatangan Menyertai Hidup Mereka! 

JawaPos.Com - Menurut Primbon Jawa, ada sebagian orang yang dilahirkan dengan keberuntungan lebih tinggi.

Langkah mereka ringan dan rezekinya seolah mengalir tanpa henti dari arah yang kadang tak terduga.

Disaat orang lain perlu berjuang mati-matian untuk bertahan, mereka bak menemukan jalan yang terbuka lebar, bahkan di tengah badai kehidupan.

Dalam pandangan spiritual Jawa, hal semacam ini bukan sekadar kebetulan.

Ada istilah “balungan sugih” atau tulang dasar kekayaan yang diyakini tertanam sejak lahir, sebuah anugerah semesta yang menyatu dalam weton seseorang.

Weton yang merupakan gabungan antara hari dan pasaran Jawa, dipercaya memancarkan getaran energi yang memengaruhi nasib, rezeki, dan karakter seseorang.

Dalam perhitungan para leluhur, ada weton yang membawa aura kepemimpinan, ada yang penuh keberanian, dan ada pula yang memancarkan daya kelimpahan luar biasa.

Orang dengan weton “balungan sugih” biasanya mudah menarik peluang, cepat mendapat pertolongan, dan punya jalan hidup yang jarang sekali kekurangan.

Mereka tidak selalu kaya dalam arti harta, tetapi dalam keseimbangan, relasi, dan keberuntungan yang terus mengalir.

Dilansir dari kanal Youtube Ngaos Jawa, inilah delapan weton yang disebut memiliki balungan sugih, pembawa rezeki yang tak pernah putus, hidupnya seolah selalu dilindungi oleh energi kemakmuran dari alam semesta.

1. Weton Rabu Legi

Mereka yang lahir pada Rabu Legi membawa energi ketenangan dan kebijaksanaan yang menyejukkan.

Dalam perhitungan Jawa, hari Rabu melambangkan keseimbangan dan kesadaran, sementara pasaran Legi menyimbolkan kelembutan hati dan kesucian niat.

Kombinasi ini melahirkan pribadi yang penuh daya magnet spiritual, mampu menenangkan orang lain hanya dengan kehadirannya.