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Rabbany Wanadriani
Jumat, 31 Juli 2026 | 05.08 WIB

3 Cara Mudah Membersihkan Noda Membandel di Kemeja Putih, Bahan Dapur Bisa Jadi Andalan

ilustrasi kemeja putih yang terkena noda. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi kemeja putih yang terkena noda. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Kemeja putih menjadi salah satu pakaian favorit karena mampu memberikan kesan rapi, bersih, dan elegan dalam berbagai kesempatan.

Namun, di balik tampilannya yang menarik, kemeja putih memiliki satu kelemahan utama, yaitu mudah terlihat kotor ketika terkena noda.

Bekas makanan, minyak, teh, hingga kunyit sering kali meninggalkan bercak yang sulit dihilangkan dan membuat warna kain terlihat kusam.

Sebagian orang memilih menggunakan bahan pembersih berbahan kimia untuk mengatasi masalah tersebut. Padahal, penggunaan produk tertentu secara berlebihan dapat berisiko membuat kain berubah warna atau cepat rusak.

Sebagai alternatif, Anda dapat memanfaatkan bahan-bahan sederhana yang sering tersedia di rumah.

Selain lebih hemat, cara alami ini juga lebih ramah terhadap kain dan lingkungan.

Dilansir dari English Jagran, berikut beberapa trik praktis untuk menghilangkan noda membandel pada kemeja putih.

1. Manfaatkan Campuran Soda Kue dan Cuka

Soda kue dan cuka merupakan kombinasi bahan rumahan yang cukup efektif untuk membantu membersihkan noda pada pakaian putih.

Caranya, campurkan satu cangkir cuka dengan dua sendok teh soda kue, lalu larutkan dalam air hangat.

Rendam kemeja putih yang terkena noda selama kurang lebih 30 menit agar campuran tersebut bekerja mengangkat kotoran.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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