Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 31 Juli 2026 | 05.10 WIB

Jangan Biarkan Ngantuk Mengganggu Aktivitas, Atasi dengan 5 Langkah Ini

Cara untuk Mengatasi Rasa Ngantuk di Pagi Hari. (freepik.com) - Image

Cara untuk Mengatasi Rasa Ngantuk di Pagi Hari. (freepik.com)

JawaPos.com - Rasa mengantuk yang muncul setelah bangun tidur menjadi salah satu kendala yang sering dialami banyak orang.

Kondisi ini tidak hanya membuat tubuh terasa berat untuk memulai aktivitas, tetapi juga dapat menurunkan konsentrasi dan produktivitas sepanjang hari.

Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan seseorang mudah mengantuk di pagi hari, mulai dari kurang tidur, kelelahan, stres, pola hidup kurang aktif, konsumsi alkohol, hingga efek tertentu dari obat-obatan.

Dalam beberapa kasus, rasa kantuk yang berlangsung terus-menerus juga dapat berkaitan dengan kondisi kesehatan tertentu seperti anemia, diabetes, atau gangguan tiroid.

Jika hanya terjadi sesekali, rasa ngantuk di pagi hari umumnya bukan masalah serius. Namun, apabila berlangsung dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengganggu pekerjaan dan aktivitas sehari-hari.

Dilansir dari Alodokter dan Halodoc, berikut lima cara yang dapat membantu mengurangi rasa ngantuk di pagi hari agar tubuh kembali berenergi.

1. Awali Hari dengan Minum Air Putih

Setelah tidur selama beberapa jam, tubuh kehilangan sebagian cairan sehingga dapat menyebabkan rasa lemas ketika bangun.

Untuk mengatasinya, biasakan minum satu hingga dua gelas air putih setelah membuka mata di pagi hari.

Asupan cairan yang cukup dapat membantu tubuh kembali segar, meningkatkan metabolisme, serta mencegah dehidrasi yang dapat memperparah rasa lelah.

2. Rutin Melakukan Aktivitas Fisik

Berolahraga secara teratur menjadi salah satu cara efektif untuk meningkatkan energi tubuh.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
3 Cara Mudah Membersihkan Noda Membandel di Kemeja Putih, Bahan Dapur Bisa Jadi Andalan - Image
Lifestyle

3 Cara Mudah Membersihkan Noda Membandel di Kemeja Putih, Bahan Dapur Bisa Jadi Andalan

Jumat, 31 Juli 2026 | 05.08 WIB

Waspada! 3 Shio Ini Berpotensi Mengalami Hambatan, Ini Strategi Agar Tetap Aman - Image
Zodiak

Waspada! 3 Shio Ini Berpotensi Mengalami Hambatan, Ini Strategi Agar Tetap Aman

Jumat, 31 Juli 2026 | 04.53 WIB

Dari Pagi hingga Malam, Ini 6 Cara Menjaga Suasana Hati Tetap Positif - Image
Lifestyle

Dari Pagi hingga Malam, Ini 6 Cara Menjaga Suasana Hati Tetap Positif

Jumat, 31 Juli 2026 | 03.59 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

5

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

6

Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force

7

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

8

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

9

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

10

Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore