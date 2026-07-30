Jangan Biarkan Ngantuk Mengganggu Aktivitas, Atasi dengan 5 Langkah Ini

JawaPos.com - Rasa mengantuk yang muncul setelah bangun tidur menjadi salah satu kendala yang sering dialami banyak orang.

Kondisi ini tidak hanya membuat tubuh terasa berat untuk memulai aktivitas, tetapi juga dapat menurunkan konsentrasi dan produktivitas sepanjang hari.

Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan seseorang mudah mengantuk di pagi hari, mulai dari kurang tidur, kelelahan, stres, pola hidup kurang aktif, konsumsi alkohol, hingga efek tertentu dari obat-obatan.

Dalam beberapa kasus, rasa kantuk yang berlangsung terus-menerus juga dapat berkaitan dengan kondisi kesehatan tertentu seperti anemia, diabetes, atau gangguan tiroid.

Jika hanya terjadi sesekali, rasa ngantuk di pagi hari umumnya bukan masalah serius. Namun, apabila berlangsung dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengganggu pekerjaan dan aktivitas sehari-hari.

Dilansir dari Alodokter dan Halodoc, berikut lima cara yang dapat membantu mengurangi rasa ngantuk di pagi hari agar tubuh kembali berenergi.

1. Awali Hari dengan Minum Air Putih Setelah tidur selama beberapa jam, tubuh kehilangan sebagian cairan sehingga dapat menyebabkan rasa lemas ketika bangun.

Untuk mengatasinya, biasakan minum satu hingga dua gelas air putih setelah membuka mata di pagi hari.

Asupan cairan yang cukup dapat membantu tubuh kembali segar, meningkatkan metabolisme, serta mencegah dehidrasi yang dapat memperparah rasa lelah.