Tak Suka Olahraga? Coba 10 Trik Mudah Ini agar Tetap Aktif Setiap Hari

ilustrasi orang yang malas olahraga. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Olahraga menjadi salah satu kebiasaan penting untuk menjaga kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Namun, tidak semua orang mudah membangun rutinitas olahraga karena berbagai alasan, mulai dari rasa malas, kurang motivasi, hingga kesibukan sehari-hari.
Bagi sebagian orang, olahraga terasa seperti aktivitas yang berat dan membutuhkan banyak tenaga. Padahal, menjaga tubuh tetap aktif tidak selalu harus dilakukan dengan latihan intens atau menghabiskan waktu berjam-jam di pusat kebugaran.
Kurangnya keinginan untuk berolahraga merupakan hal yang cukup umum terjadi. Faktor lingkungan, perubahan cuaca, hingga kondisi tubuh dapat memengaruhi energi dan motivasi seseorang untuk bergerak.
Saat musim hujan misalnya, minimnya paparan sinar matahari dapat memengaruhi ritme biologis tubuh sehingga seseorang lebih mudah merasa lelah, mengantuk, dan kurang bersemangat melakukan aktivitas fisik.
Meski demikian, ada beberapa cara sederhana yang dapat membantu membangun kebiasaan bergerak tanpa merasa terbebani. Dilansir dari NDTV, berikut 10 tips agar tetap sehat dan bugar meski sulit memulai olahraga.
Tidak perlu langsung melakukan olahraga berat. Mulailah dari aktivitas sederhana seperti berjalan kaki selama 10 menit, melakukan peregangan ringan, atau latihan menggunakan berat badan sendiri.
Target kecil akan terasa lebih mudah dilakukan sehingga membantu membangun kebiasaan secara perlahan.
Olahraga tidak selalu berarti berlari, mengangkat beban, atau melakukan latihan berat.
Aktivitas sehari-hari seperti berjalan, menaiki tangga, membersihkan rumah, atau melakukan pekerjaan fisik ringan juga termasuk bentuk gerakan tubuh yang membantu membakar energi.
Berada di luar ruangan selama 10 hingga 20 menit pada pagi hari dapat membantu tubuh mendapatkan paparan cahaya alami.
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