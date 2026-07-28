Dianggap Sakti dan Ditakut! 10 Weton Ucapannya Seringkali Jadi Kenyataan

Ilustrasi weton yang ucapannya jadi kenyataan ./(Magnific/ stockking)
JawaPos.com - Pernah kenal seseorang yang ucapannya sering terbukti? Baik mendoakan atau melontarkan amarah, apa yang dikatakannya seolah jadi kenyataan.
Dalam kepercayaan Jawa, hal ini bisa berkaitan dengan weton kelahiran. Ada 10 weton yang dipercaya memiliki kekuatan ucapan.
Kata-kata mereka dianggap sakti, baik berupa harapan maupun kutukan, dan seringkali ditakuti karena diyakini bisa membawa dampak nyata.
Siapa saja pemilik weton itu? Dilansir dari kanal YouTube LARAS SUKERTA, berikut weton-weton yang ucapannya dianggap sakti karena sering menjadi kenyataan.
1. Minggu Kliwon
Orang yang lahir di Minggu Kliwon dipercaya memiliki kekuatan ucapan yang kuat. Apa yang mereka katakan, baik doa maupun amarah, sering kali jadi kenyataan.
Dalam kepercayaan Jawa, weton ini membawa energi spiritual tinggi. Karena itu, orang tua zaman dulu selalu mengingatkan: hati-hati dengan ucapan orang Minggu Kliwon, bisa jadi sabda yang diamini semesta.
2. Jumat Kliwon
Lahir di Jumat Kliwon kerap dikaitkan dengan kekuatan ucapan. Apa yang diucapkan, terutama saat emosi, sering dianggap bisa menjadi kenyataan.
Karena itu, banyak yang menghargai doa dan nasihat dari mereka, sembari tetap berhati-hati pada ucapan spontan. Bagi pemilik weton ini, menjaga lisan adalah kunci agar kata-kata membawa berkah, bukan sebaliknya.
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