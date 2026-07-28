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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 28 Juli 2026 | 16.15 WIB

7 Ucapan Manis Suami yang Benar-Benar Menghormati Istrinya Menurut Psikologi

Ucapan manis suami yang benar-benar menghormati istrinya menurut psikologi / foto : Magnific/ ArthurHidden - Image

Ucapan manis suami yang benar-benar menghormati istrinya menurut psikologi / foto : Magnific/ ArthurHidden

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa rasa hormat seorang suami terhadap istrinya tercermin bukan hanya dari perlakuan, melainkan juga dari cara ia membicarakannya.

Suami yang benar-benar menghormati istrinya cenderung menjaga privasi dan batasan pasangannya saat berbicara dengan orang lain.

Rasa bangga terhadap sosok istri juga sering diungkapkan secara terbuka kepada siapa saja yang mendengarkannya.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (28/7), berikut tujuh ucapan manis yang biasa diucapkan suami yang benar-benar menghormati istrinya kepada orang di sekitarnya.

1. "Aku sangat bangga padanya"

Suami yang benar-benar menghormati istrinya selalu merayakan setiap pencapaian yang berhasil diraih pasangannya.

Ia ingin teman-temannya mengetahui pencapaian tersebut sekaligus memahami bahwa istrinya memang layak mendapatkannya.

Rasa hormat pada dasarnya berarti menghargai seseorang dan meyakini bahwa mereka pantas diperlakukan dengan baik.

Kebanggaan terhadap pasangan muncul dari rasa keterhubungan yang mendalam, bukan dari rasa bersaing dengannya.

Perasaan kagum ini membuatnya secara alami ingin membagikan kabar baik tentang keberhasilan istrinya kepada orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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