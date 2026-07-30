6 Shio Istimewa yang Dipercaya Mendapat Limpahan Rezeki dan Kesempatan Baru

JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan perjalanan energi yang berbeda dalam kehidupan.

Beberapa periode tertentu sering dikaitkan dengan peluang baru, perubahan positif, serta datangnya keberuntungan bagi shio tertentu.

Menjelang akhir Juli 2026, terdapat sejumlah shio yang disebut memiliki energi keberuntungan lebih kuat. Mereka diprediksi berpotensi mendapatkan peluang baru dalam berbagai aspek, mulai dari keuangan, pekerjaan, hingga hubungan sosial.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya, bukan kepastian masa depan. Keberhasilan seseorang tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, serta kerja keras yang dilakukan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut berpotensi mengalami momen penuh hoki dan rezeki pada akhir Juli 2026.

1. Shio Tikus Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang cermat, pekerja keras, dan memiliki kemampuan mengelola berbagai hal dengan baik.

Menjelang akhir Juli 2026, pemilik shio ini dipercaya berada dalam fase yang mendukung datangnya peluang baru.

Kesempatan tersebut dapat muncul melalui pekerjaan tambahan, kerja sama baru, maupun peluang yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Kemampuan membangun hubungan dengan orang lain menjadi salah satu kekuatan utama Shio Tikus. Pertemanan dan jaringan yang luas berpotensi membuka pintu kesempatan yang menguntungkan.