Dulu Penuh Ujian, Kini Berlimpah Rezeki! 7 Weton Ini Diramal Raih Kesuksesan Besar

Weton sukses besar dan banjir uang tinggalkan masa suram kata primbon jawa. (Freepik/ freepik)
JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, perjalanan hidup seseorang dipercaya memiliki fase naik dan turun. Masa sulit yang datang tidak selalu menjadi akhir dari segalanya, sebab beberapa weton diyakini memiliki kemampuan untuk bangkit dan menemukan jalan menuju keberhasilan.
Pemilik weton tertentu disebut memiliki karakter kuat, daya tahan tinggi, serta pengalaman hidup yang membentuk mental tangguh. Berbagai tantangan yang dilewati justru dianggap sebagai proses menuju perubahan kehidupan yang lebih baik.
Istilah keberuntungan dalam Primbon Jawa tidak hanya dikaitkan dengan kekayaan materi, tetapi juga kemampuan seseorang dalam memanfaatkan peluang, membangun kehidupan stabil, dan mencapai ketenteraman.
Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA, berikut tujuh weton yang dipercaya mengalami perubahan nasib setelah melewati berbagai ujian hidup.
Senin Wage memiliki nilai neptu 8 yang berasal dari perpaduan hari Senin dan pasaran Wage. Dalam Primbon Jawa, weton ini sering dikaitkan dengan pribadi yang sabar, sederhana, dan memiliki tekad kuat.
Pemilik weton ini dipercaya tidak selalu mendapatkan perjalanan hidup yang mudah sejak awal. Sebagian dari mereka disebut harus menghadapi keterbatasan ekonomi maupun tanggung jawab besar sejak usia muda.
Namun, pengalaman tersebut justru membentuk mental yang kuat dan membuat mereka lebih tahan menghadapi tekanan.
Perubahan besar dalam kehidupan Senin Wage dipercaya mulai terlihat ketika memasuki usia matang. Berkat kerja keras dan ketekunan, peluang baru mulai terbuka sehingga kehidupan mereka perlahan menjadi lebih stabil.
Rabu Pon memiliki neptu 14 yang dipercaya membawa energi kecerdasan dan kemampuan berpikir mendalam.
Mereka dikenal sebagai pribadi yang memiliki banyak ide, tetapi terkadang harus menghadapi hambatan sebelum mampu menunjukkan kemampuan sebenarnya.
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