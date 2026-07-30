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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 31 Juli 2026 | 03.49 WIB

Dipercaya Membawa Keberuntungan, Ini 3 Weton dengan Prospek Rezeki Baik

Ilustrasi banyak rezeki (Freepik) - Image

Ilustrasi banyak rezeki (Freepik)

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton atau hari kelahiran diyakini memiliki makna tersendiri yang berkaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang. 

Meski tidak memiliki dasar ilmiah, kepercayaan ini masih menjadi bagian dari budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Dilansir dari kanal YouTube NGAOS JAWA, terdapat tiga weton yang dalam Primbon Jawa disebut memiliki potensi rezeki yang baik serta peluang menjalani kehidupan yang lebih sejahtera. Perlu dipahami bahwa pandangan ini merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kehidupan seseorang.

Berikut tiga weton yang dikaitkan dengan keberuntungan dalam urusan rezeki menurut Primbon Jawa.

1. Sabtu Wage

Pemilik weton Sabtu Wage dikenal memiliki semangat pantang menyerah dan daya juang yang tinggi. Menurut Primbon Jawa, mereka diyakini mampu bangkit dari berbagai tantangan sehingga sering memperoleh peluang untuk memperbaiki taraf hidup.

Selain pekerja keras, Sabtu Wage juga disebut memiliki intuisi yang cukup kuat sehingga dinilai mampu membaca situasi dengan baik. Karakter tersebut dipercaya membantu mereka mengambil keputusan yang tepat, terutama dalam pekerjaan maupun usaha.

Dalam kepercayaan Jawa, rezeki Sabtu Wage dikaitkan dengan bidang yang membutuhkan ketekunan, seperti pelayanan, kesehatan, kegiatan sosial, atau usaha yang dibangun secara bertahap. Sifat setia dan bertanggung jawab juga disebut menjadi salah satu kekuatan mereka dalam kehidupan keluarga.

2. Minggu Wage

Minggu Wage digambarkan sebagai sosok yang tenang, tekun, dan memiliki kecerdasan emosional yang baik. Menurut Primbon Jawa, pemilik weton ini cenderung tidak mudah menyerah meski harus memulai sesuatu dari bawah.

Keberhasilan mereka dipercaya lahir dari konsistensi dan kesabaran dalam menjalani proses. Karena itu, rezeki yang diperoleh sering dikaitkan dengan hasil kerja keras yang dilakukan secara berkelanjutan.

Dalam kepercayaan tersebut, Minggu Wage juga dianjurkan untuk tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga, gemar berbagi, dan menghormati orang tua sebagai bagian dari nilai-nilai yang diyakini dapat mendukung kelancaran rezeki.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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