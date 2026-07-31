Ramalan Zodiak Scorpio 31 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik/Chun)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Scorpio memiliki peluang untuk masa depan yang cerah. Hidup Scorpio mungkin akan berubah menjadi lebih baik.
Scorpio mungkin akan bertemu dengan seseorang yang sangat akan membimbing. Bersikaplah jujur, terutama jika Scorpio mendapat bimbingan dari orang yang lebih senior karena hal ini akan bermanfaat.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Jumat, 31 Juli 2026.
Scorpio (23 Oktober – 21 November)
Zodiak Scorpio perlu menyampaikan keinginan dengan jelas kepada pasangan agar terhindar dari kesalahpahaman. Terkait karir, kemampuan komunikasi dan kepercayaan diri membantu saat Scorpio harus menunjukkan keahlian di tempat kerja.
Sementara itu, jaga kesehatan dengan menghindari depresi, mempertahankan pikiran positif, dan selalu optimis. Pada ranah keuangan, transaksi pembelian properti saat ini kemungkinan besar tidak akan menguras dana terlalu besar.
Cinta Scorpio
Peluang untuk percintaan terlihat baik setelah ketegangan yang baru-baru ini terjadi mereda. Luangkan waktu untuk membicarakan semuanya dengan pasangan, dan pastikan untuk menyampaikan keinginanmu dengan jelas agar terhindar dari kesalahpahaman.
Bicarakan semuanya sebelum hari berakhir dan jangan tidur dalam keadaan marah. Jika mampu menyelesaikan masalah, pasangan akan menerima Scorpio.
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