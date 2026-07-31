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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 31 Juli 2026 | 12.00 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 31 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Freepik/Chun) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Freepik/Chun)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Sagitarius mungkin merasa sedikit bimbang antara keinginan dan tanggung jawab yang bertentangan. Namun, kabar baiknya adalah keuntungan finansial kemungkinan akan datang setelah Sagitarius bekerja keras. 

Tetapi, Sagitarius perlu berhati-hati agar tidak mengabaikan tanggung jawab atau tugas. Keseimbangan tidak pernah menjadi masalah bagi Sagitarius. Jadi, tangani semuanya dengan bijaksana dan anggun.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Jumat, 31 Juli 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius mungkin akan jatuh cinta pada seseorang yang paling tak terduga. Terkait karir, pemikiran positif dan dedikasi akan membuat Sagitarius meraih kesuksesan yang pantas didapatkan.

Sementara itu, berpikirlah dengan jernih lakukan teknik menenangkan diri untuk membawa ketenangan pada diri sendiri. Pada ranah keuangan, saat ini tepat untuk mempercepat transaksi properti yang tertunda, seperti membeli atau menjual rumah.

Cinta Sagitarius

Sagitarius mungkin menemukan cinta pada seseorang yang paling tak terduga. Perasaan ini telah lama terpendam, dan saatnya tepat untuk sebuah hubungan berkembang. Sagitarius akan terkejut dengan betapa serasi dan memuaskannya hubungan romantis baru ini.

Karir Sagitarius

Editor: Candra Mega Sari
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