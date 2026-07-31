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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 31 Juli 2026 | 11.45 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 31 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Capricorn mungkin menyadari bahwa hubungan keluarga sedikit tegang dan pertengkaran kecil sering terjadi. Capricorn merasa gelisah dan khawatir tentang masalah rumah tangga. 

Jika orang yang dicintai tampak sedang dalam suasana hati yang buruk, berhati-hatilah. Hari ini baik untuk bersikap bijak dan menghindari konflik yang tidak perlu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Jumat, 31 Juli 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn perlu menghargai stabilitas yang diberikan oleh hubungan asmara saat ini. Terkait karir, tingkatkan kemampuan dalam menangani situasi penuh tekanan untuk mencapai target.

Sementara itu, pertahankan pandangan positif terhadap kehidupan untuk memenuhi kebutuhan tonik yang dibutuhkan tubuh. Terkait keuangan, transaksi tertunda yang melibatkan tanah atau properti, akhirnya akan dapat diselesaikan.

Cinta Capricorn

Hari ini, Capricorn merasa ingin duduk santai bersama pasangan. Capricorn dan pasangan ingin mengenang masa-masa awal hubungan yang menyenangkan dan mengingatnya dengan penuh kasih sayang. Jangan lupa juga untuk menghargai stabilitas yang diberikan oleh hubungan saat ini.

Karir Capricorn

Editor: Candra Mega Sari
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