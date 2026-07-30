Bukan Sekadar Keberuntungan, 5 Shio Ini Disebut Berpeluang Dapat Rezeki Besar dalam Waktu Dekat

JawaPos.com – Dalam kehidupan, perubahan besar sering kali datang setelah seseorang melewati proses panjang dan berbagai tantangan.

Menurut kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap shio memiliki karakter dan energi berbeda yang dipercaya dapat memengaruhi perjalanan hidup, termasuk dalam urusan pekerjaan, usaha, dan keuangan.

Memasuki bulan depan, beberapa shio disebut memiliki peluang lebih besar untuk merasakan perubahan positif dalam aspek finansial.

Peluang tersebut dapat muncul melalui berbagai jalan, mulai dari perkembangan bisnis, kesempatan kerja baru, peningkatan pendapatan, hingga datangnya keuntungan yang sebelumnya tidak diperkirakan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang diramalkan memiliki potensi mengalami peningkatan keberuntungan finansial bulan depan.

Berikut daftarnya:

1. Shio Naga Shio Naga dikenal sebagai simbol keberanian, ambisi, dan kekuatan besar dalam astrologi Tionghoa.

Pemilik shio ini biasanya memiliki karakter percaya diri, penuh semangat, dan berani mengambil keputusan ketika melihat peluang.

Bulan depan menjadi periode yang dianggap membawa energi positif bagi Shio Naga. Berbagai kesempatan baru berpotensi muncul, terutama dalam bidang pekerjaan, bisnis, maupun pengembangan karier.