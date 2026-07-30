Energi Keberuntungan Menguat, 5 Shio Ini Diprediksi Mengalami Perubahan Hidup Positif

JawaPos.com – Tahun 2026 dipercaya menjadi fase perubahan bagi banyak orang. Pergantian tahun tidak hanya membawa suasana baru, tetapi juga menghadirkan kesempatan untuk mengambil langkah berbeda dalam kehidupan.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap shio memiliki karakter dan energi yang berbeda dalam menghadapi perjalanan hidup. Ada yang mendapatkan momentum melalui karier, hubungan, keberanian mengambil keputusan, hingga peluang finansial.

Beberapa shio disebut memiliki keberuntungan lebih kuat pada 2026 karena mampu membaca keadaan, memanfaatkan kesempatan, dan beradaptasi dengan perubahan.

Meski keberuntungan sering dikaitkan dengan nasib, usaha, keputusan, dan kemampuan mengelola peluang tetap menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan.

Dilansir dari YouTube Rezeki & Hoki, berikut lima shio yang diprediksi memiliki aliran rezeki dan peluang besar pada tahun 2026.

1. Shio Naga Shio Naga diprediksi memasuki fase penuh perkembangan pada tahun 2026.

Karakter percaya diri, berani mengambil keputusan, dan memiliki visi besar membuat Naga disebut mampu menemukan banyak peluang baru.

Kesempatan dapat muncul melalui pekerjaan, bisnis, maupun hubungan profesional yang semakin luas.

Hal menarik dari perjalanan Naga adalah peluang tersebut tidak selalu datang dari arah yang sudah direncanakan. Ide lama yang sebelumnya belum mendapatkan tempat bisa kembali muncul dan membawa hasil positif.