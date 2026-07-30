Bukan Sekadar Hari Lahir, 7 Weton Ini Disebut Membawa Energi Keberuntungan Besar

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton sering dianggap bukan sekadar perhitungan hari kelahiran.

Bagi sebagian masyarakat, weton menjadi bagian dari warisan budaya yang digunakan untuk memahami karakter, kecenderungan perilaku, hingga gambaran perjalanan hidup seseorang.

Setiap weton dipercaya memiliki energi dan sifat yang berbeda. Ada yang dikenal memiliki jiwa pemimpin, ada pula yang dipercaya membawa ketenangan, kecerdasan, maupun keberuntungan dalam perjalanan hidup.

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Salah satu istilah yang cukup populer dalam Primbon Jawa adalah "titisan darah biru".

Istilah tersebut bukan selalu bermakna keturunan bangsawan secara nyata, melainkan menggambarkan seseorang yang dianggap memiliki wibawa, pembawaan istimewa, serta potensi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Memasuki pertengahan tahun 2026, sejumlah weton dipercaya berada dalam fase perkembangan positif.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, mereka berpotensi mengalami peningkatan derajat kehidupan, baik dari sisi ekonomi, kedudukan sosial, maupun ketenteraman batin.

Berikut tujuh weton yang dipercaya memiliki potensi tersebut, dirangkum dari kanal YouTube LARAS SUKERTA.

1. Minggu Legi Minggu Legi dikenal sebagai weton yang memiliki karakter tenang dan berwibawa.