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Kamis, 30 Juli 2026 | 22.52 WIB

Ramalan Zodiak 03 - 09 Agustus 2026: Cek Kapan Hari Paling Beruntung Leo, Virgo, Libra, Scorpio!

Ramalan Zodiak mulai 03 hingga 09 Agustus 2026./pexels.com - Image

Ramalan Zodiak mulai 03 hingga 09 Agustus 2026./pexels.com

JawaPos.com – Memasuki minggu pertama di bulan Agustus 2026, pergerakan energi astrologi membawa angin segar bagi perjalanan karier, hubungan, dan keuangan.

Setiap zodiak memiliki titik balik dan hari keemasan yang berbeda sepanjang pekan ini, yang jika dimanfaatkan dengan tepat dapat mendatangkan hasil yang luar biasa.

Mengetahui waktu yang tepat dalam mengambil keputusan besar sering kali menjadi kunci keberhasilan.

Melansir dari laman YourTango pada Kamis (30/07), menyebutkan hari paling beruntung dalam seminggu untuk setiap zodiak dari tanggal 03 hingga 09 Agustus 2026.

Ekspektasi positif terhadap momen-momen tertentu dapat memberikan dampak nyata pada kinerja seseorang.

Penelitian yang dimuat dalam Journal of Positive Psychology menunjukkan bahwa individu yang memiliki pandangan optimis dan antusiasme tinggi cenderung mengalami peningkatan dalam fleksibilitas mental.

Kondisi psikologis ini memudahkan seseorang untuk lebih jeli membaca peluang, mengambil keputusan dengan percaya diri, serta merespons tantangan dengan solusi yang lebih efektif.

Berikut adalah ramalan hari paling beruntung beserta fokus energi untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio selama sepekan ke depan:

1.      Leo

Hari paling beruntung Leo pada Minggu, 09 Agustus 2026. Leo diingatkan untuk fokus pada kepemimpinan dan pengakuan.

Editor: Hanny Suwindari
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