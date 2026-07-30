Akhir Bulan Berpotensi Jadi Titik Balik Keuangan, Ini 6 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung Mendapat Kejutan Rezeki Besar

Ilustrasi Shio Mendapat Kejutan Rezeki Besar (jcomp/magnific)
JawaPos.com - Menjelang penghujung bulan, kondisi keuangan sering menjadi perhatian banyak orang.
Di tengah berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, datangnya rezeki tak terduga tentu menjadi harapan yang mampu membawa angin segar.
Dalam tradisi astrologi Tionghoa, ramalan shio kerap dijadikan sebagai hiburan sekaligus gambaran mengenai peluang yang mungkin menghampiri seseorang.
Sebuah terawangan menyebutkan bahwa terdapat enam shio yang diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk mengalami titik balik keuangan di akhir bulan.
Rezeki yang dimaksud tidak selalu berasal dari pekerjaan utama, tetapi juga dapat hadir melalui bonus, pelunasan utang, hadiah, bantuan dari orang terdekat, hingga kesempatan baru yang memberikan keuntungan finansial.
Karakter setiap shio dipercaya turut memengaruhi cara seseorang menghadapi peluang yang datang.
Ada yang dikenal berani mengambil risiko, pekerja keras, mudah beradaptasi, hingga pandai membangun relasi.
Sifat-sifat tersebut dinilai dapat membuka lebih banyak kesempatan untuk memperoleh keberuntungan.
Inilah 6 shio yang diprediksi paling beruntung mendapat kejutan rezeki besar di akhir bulan dilansir dari kanal YouTube Marcel wen pada Kamis (30/07).
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1. Shio Kuda
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