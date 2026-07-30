Ramalan Zodiak 03 - 09 Agustus 2026: Cek Kapan Hari Paling Beruntung Aries, Taurus, Gemini, Cancer!

JawaPos.com - Memasuki minggu pertama di bulan Agustus 2026, dinamika astrologi membawa gelombang energi baru yang penuh dengan peluang dan potensi keberuntungan.

Setiap zodiak memiliki ritme dan momen keemas dalam seminggu ke depan, baik dalam urusan karier, asmara, maupun keputusan finansial penting.

Mengetahui kapan hari keberuntungan Anda tiba dapat membantu mengatur prioritas, mengeksekusi ide besar, atau sekadar mengambil langkah berani dengan rasa percaya diri yang lebih tinggi.

Melansir dari laman YourTango pada Kamis (30/07), menyebutkan hari paling beruntung dalam seminggu untuk setiap zodiak dari tanggal 03 hingga 09 Agustus 2026.

Penelitian yang dimuat dalam Journal of Positive Psychology mengungkapkan bahwa individu yang memiliki ekspektasi positif terhadap hari-hari mereka cenderung menunjukkan fleksibilitas kognitif yang lebih baik.

Sikap mental ini memungkinkan seseorang untuk lebih jeli menangkap peluang tak terduga dan mengambil tindakan prososial yang berujung pada hasil yang menguntungkan.

Berikut adalah ramalan hari paling beruntung beserta fokus energi untuk Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer sepanjang minggu ini:

1. Aries

Hari paling beruntung Aries pada Jumat, 07 Agustus 2026. Aries diingatkan untuk fokus pada komunikasi dan kepemimpinan.