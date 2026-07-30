Ramalan Zodiak 03 - 09 Agustus 2026: Cek Kapan Hari Paling Beruntung Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces!

Ramalan Zodiak mulai 03 hingga 09 Agustus 2026./pexels.com
JawaPos.com - Memasuki minggu pertama di bulan Agustus 2026, pergerakan energi astrologi kembali membawa angin segar bagi banyak aspek kehidupan.
Bagi Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces, pekan ini menyimpan peluang emas yang siap memuluskan rencana karier, mempererat hubungan, hingga membuka potensi rezeki tak terduga.
Mengetahui momen puncak keberuntungan dalam seminggu ke depan dapat memberikan panduan taktis untuk mengambil keputusan besar.
Melansir dari laman YourTango pada Kamis (30/07), menyebutkan hari paling beruntung dalam seminggu untuk setiap zodiak dari tanggal 03 hingga 09 Agustus 2026.
Optimisme terhadap keberuntungan dapat mengubah hasil yang dapat memberikan dampak pada kinerja seseorang.
Penelitian yang dimuat dalam Journal of Positive Psychology mengungkapkan bahwa ekspektasi positif mampu meningkatkan fleksibilitas kognitif.
Sikap mental yang terbuka dan penuh harapan membuat seseorang lebih peka dalam menangkap peluang, berani mengambil risiko yang terukur, serta merespons tantangan dengan solusi yang lebih inovatif.
Berikut adalah ramalan hari paling beruntung beserta fokus energi untuk Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces sepanjang sepekan ke depan:
1. Sagittarius
Hari paling beruntung Sagittarius pada Jumat, 07 Agustus 2026. Sagittarius diingatkan untuk fokus pada ekspansi pikiran dan peluang karier.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!
Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!