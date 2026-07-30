Ramalan Zodiak 03 - 09 Agustus 2026: Cek Kapan Hari Paling Beruntung Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces!

JawaPos.com - Memasuki minggu pertama di bulan Agustus 2026, pergerakan energi astrologi kembali membawa angin segar bagi banyak aspek kehidupan.

Bagi Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces, pekan ini menyimpan peluang emas yang siap memuluskan rencana karier, mempererat hubungan, hingga membuka potensi rezeki tak terduga.

Mengetahui momen puncak keberuntungan dalam seminggu ke depan dapat memberikan panduan taktis untuk mengambil keputusan besar.

Melansir dari laman YourTango pada Kamis (30/07), menyebutkan hari paling beruntung dalam seminggu untuk setiap zodiak dari tanggal 03 hingga 09 Agustus 2026.

Optimisme terhadap keberuntungan dapat mengubah hasil yang dapat memberikan dampak pada kinerja seseorang.

Penelitian yang dimuat dalam Journal of Positive Psychology mengungkapkan bahwa ekspektasi positif mampu meningkatkan fleksibilitas kognitif.

Sikap mental yang terbuka dan penuh harapan membuat seseorang lebih peka dalam menangkap peluang, berani mengambil risiko yang terukur, serta merespons tantangan dengan solusi yang lebih inovatif.

Berikut adalah ramalan hari paling beruntung beserta fokus energi untuk Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces sepanjang sepekan ke depan:

1. Sagittarius