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Aulia Rahmi
Kamis, 30 Juli 2026 | 22.46 WIB

Rezeki Mengalir Deras! 5 Shio yang Paling Siap Jadi Bos Besar di 2026

Ilustrasi shio yang akan menjadi bos besar (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang akan menjadi bos besar (Magnific)

JawaPos.com - Tahun 2026 bukan sekadar pergantian angka dalam kalender, melainkan fase perubahan besar bagi banyak orang.

Di saat sebagian masih berjuang menjaga kestabilan hidup, sebagian lainnya justru melesat dengan arah yang semakin jelas dan berdaya.

Perbedaan itu tidak terjadi secara kebetulan, melainkan lahir dari proses panjang yang akhirnya menemukan momentumnya.

Dalam astrologi Tiongkok, pergerakan energi tahunan memengaruhi cara seseorang memanen hasil dari usaha masa lalu.

Ada shio yang diuji, ada pula yang diangkat untuk memikul peran lebih besar.

Rezeki pada fase ini tidak lagi berbicara tentang cukup atau aman, tetapi tentang pengaruh, kendali, dan tanggung jawab yang lebih luas.

Artikel ini membahas 5 shio yang diproyeksikan mengalami lonjakan besar pada 2026 dihimpun dari kanala YouTube Rezeki & Hoki.

Bukan hanya kaya secara materi, tetapi juga dipersiapkan menjadi penentu arah, pengambil keputusan, dan pemimpin yang diperhitungkan.

1. Shio Naga: Energi Kepemimpinan yang Menguat Tanpa Paksaan

Shio Naga memasuki 2026 dengan aura kepemimpinan yang semakin matang.

Editor: Hanny Suwindari
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