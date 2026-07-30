Rezeki Mengalir Deras, 6 Shio Ini Diramal Raih Kesuksesan Besar Sepanjang 2026

JawaPos.com - Tahun 2026 dipandang sebagai periode penuh perubahan bagi banyak orang.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap pergantian tahun dipercaya membawa energi dan peluang yang berbeda bagi masing-masing shio.

Ada yang harus melewati banyak tantangan, tetapi ada pula yang diprediksi memasuki fase penuh keberuntungan dengan terbukanya berbagai kesempatan baru.

Keberuntungan yang datang bukan hanya berkaitan dengan peningkatan materi, tetapi juga kesempatan berkembang, membangun relasi, serta menemukan arah hidup yang lebih baik.

Menurut ramalan astrologi Tiongkok, terdapat enam shio yang diperkirakan mendapatkan aliran rezeki lebih kuat pada tahun 2026.

Prediksi ini dirangkum dari kanal YouTube Rezeki & Hoki. Meski demikian, keberhasilan tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, dan kemampuan seseorang dalam memanfaatkan peluang.

Berikut enam shio yang disebut berpotensi mengalami peningkatan keberuntungan dan perubahan besar pada 2026.

1. Shio Naga Tahun 2026 menjadi periode yang penuh peluang bagi Shio Naga.

Karakter kepemimpinan dan keberanian mengambil keputusan menjadi modal utama untuk membuka jalan baru dalam kehidupan profesional maupun bisnis.