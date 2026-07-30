Banjir Keberuntungan! 4 Shio yang Diramal Bersinar dan Naik Level Kehidupan di 2026

JawaPos.com – Tahun Kuda Api 2026 dipercaya menjadi periode penuh perubahan, keberanian, dan peluang baru dalam astrologi Tionghoa.

Energi api yang melekat pada tahun ini diyakini membawa dorongan kuat bagi seseorang untuk bergerak lebih cepat, mengambil kesempatan, serta membuka jalan menuju pencapaian yang lebih tinggi.

Keberuntungan yang datang tidak selalu berupa hasil kerja keras semata. Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, beberapa orang juga disebut berpotensi menerima kejutan menyenangkan berupa hadiah atau bentuk penghargaan dari orang-orang di sekitarnya.

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Hadiah bernilai tinggi seperti kendaraan mewah sering dianggap sebagai simbol pencapaian, peningkatan status, serta hasil dari perjalanan panjang yang penuh perjuangan.

Meski setiap orang memiliki peluang yang berbeda, beberapa shio disebut memiliki energi yang lebih selaras dengan perubahan positif pada tahun 2026.

Dihimpun dari kanal YouTube cs geteda, terdapat empat shio yang diprediksi memiliki keberuntungan kuat dan berpotensi mendapatkan kejutan besar, termasuk hadiah mobil mewah.

1. Shio Ular Shio Ular dikenal sebagai pribadi yang tenang, penuh pertimbangan, dan memiliki kemampuan membaca keadaan dengan baik.

Memasuki tahun Kuda Api 2026, karakter hati-hati yang dimiliki Shio Ular dipercaya menjadi kekuatan utama dalam menghadapi berbagai peluang.

Kemampuan mengambil keputusan secara matang membuat mereka lebih mudah menemukan kesempatan yang menguntungkan.