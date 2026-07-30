Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Aulia Rahmi
Jumat, 31 Juli 2026 | 04.44 WIB

Banjir Keberuntungan! 4 Shio yang Diramal Bersinar dan Naik Level Kehidupan di 2026

Ilustrasi Shio Panen Hadiah Berupa Mobil Mewah (jcomp/freepik) - Image

Ilustrasi Shio Panen Hadiah Berupa Mobil Mewah (jcomp/freepik)

JawaPos.com – Tahun Kuda Api 2026 dipercaya menjadi periode penuh perubahan, keberanian, dan peluang baru dalam astrologi Tionghoa.

Energi api yang melekat pada tahun ini diyakini membawa dorongan kuat bagi seseorang untuk bergerak lebih cepat, mengambil kesempatan, serta membuka jalan menuju pencapaian yang lebih tinggi.

Keberuntungan yang datang tidak selalu berupa hasil kerja keras semata. Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, beberapa orang juga disebut berpotensi menerima kejutan menyenangkan berupa hadiah atau bentuk penghargaan dari orang-orang di sekitarnya.

Hadiah bernilai tinggi seperti kendaraan mewah sering dianggap sebagai simbol pencapaian, peningkatan status, serta hasil dari perjalanan panjang yang penuh perjuangan.

Meski setiap orang memiliki peluang yang berbeda, beberapa shio disebut memiliki energi yang lebih selaras dengan perubahan positif pada tahun 2026.

Dihimpun dari kanal YouTube cs geteda, terdapat empat shio yang diprediksi memiliki keberuntungan kuat dan berpotensi mendapatkan kejutan besar, termasuk hadiah mobil mewah.

1. Shio Ular

Shio Ular dikenal sebagai pribadi yang tenang, penuh pertimbangan, dan memiliki kemampuan membaca keadaan dengan baik.

Memasuki tahun Kuda Api 2026, karakter hati-hati yang dimiliki Shio Ular dipercaya menjadi kekuatan utama dalam menghadapi berbagai peluang.

Kemampuan mengambil keputusan secara matang membuat mereka lebih mudah menemukan kesempatan yang menguntungkan.

Dalam ramalan astrologi Tionghoa, hadiah besar seperti mobil mewah bagi Shio Ular dapat datang melalui dukungan pasangan, keluarga, maupun hasil dari strategi yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
3 Weton yang Wajib Bersyukur Karena Ekonominya Alami Kenaikan Luar Biasa di Tahun 2026 hingga Bisa Hidup Mapan - Image
Zodiak

3 Weton yang Wajib Bersyukur Karena Ekonominya Alami Kenaikan Luar Biasa di Tahun 2026 hingga Bisa Hidup Mapan

Selasa, 2 Juni 2026 | 00.29 WIB

5 Zodiak yang Diramal Naik Level di Mei 2026, Rezeki dan Kesuksesan Datang Bersamaan - Image
Zodiak

5 Zodiak yang Diramal Naik Level di Mei 2026, Rezeki dan Kesuksesan Datang Bersamaan

Senin, 11 Mei 2026 | 04.50 WIB

7 Shio Ini Diprediksi Naik Level Finansial Secara Signifikan Berkat Cara Jitu Meningkatkan Rezeki - Image
Zodiak

7 Shio Ini Diprediksi Naik Level Finansial Secara Signifikan Berkat Cara Jitu Meningkatkan Rezeki

Kamis, 7 Mei 2026 | 03.13 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

5

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

6

Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force

7

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

8

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

9

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

10

Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore