Hidupnya Selalu Berlimpah! 6 Weton Paling Kaya Raya Sejak Lahir Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi kaya sejak lahir (Freepik)
JawaPos.com - Tak sekadar ramalan, primbon sudah menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Jawa yang diwariskan secara turun-temurun.
Mereka yang terlahir pada hari-hari ini dipercaya selalu berada dalam keadaan cukup, bahkan seringkali berkelimpahan.
Mereka tidak hanya kaya secara materi, tapi juga sering mendapat kemudahan dalam hidup.
Rezeki seperti datang tanpa diduga—entah dari usaha, relasi, atau keberuntungan yang tak bisa dijelaskan secara logis.
Dilansir dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut adalah enam weton yang diramalkan memiliki rezeki paling tinggi menurut primbon Jawa:
Meskipun jumlah neptu-nya tergolong kecil, yaitu 12 (dari Rabu 7 dan Legi 5), Rabu Legi termasuk weton yang dinaungi oleh Waseso Segoro, Gigis Bumi, dan Brahma Panas. Naungan ini menjadikan jalur rezeki pemilik weton ini unik dan tidak biasa. Mereka sering mendapat rezeki dari jalur yang tidak disangka-sangka, bahkan dari usaha yang tidak terlalu keras. Tak heran bila hidup mereka cenderung berkecukupan dan beruntung dalam banyak aspek.
Pemilik weton ini memiliki neptu yang tinggi, yaitu 16 (Kamis 8, Kliwon 8). Mereka berada di bawah perlindungan Latifan Tulus Banyu dan Waseso Segoro, yang dipercaya membawa kemudahan rezeki dan kelancaran dalam usaha. Orang yang lahir di hari ini disebut-sebut selalu mendapatkan kemudahan dalam meraih harta, sering kali beruntung dalam karier, dan disukai oleh orang-orang berpengaruh.
Memiliki neptu 12 (Senin 4 dan Kliwon 8), weton ini dinaungi oleh Brahma Panas dan Gigis Bumi. Rezeki pemilik weton ini datang dari arah yang kuat dan mendalam, biasanya mereka cakap dalam bisnis, diplomasi, atau bidang spiritual. Tidak sedikit dari mereka yang hidup dalam kecukupan sejak kecil, bahkan ketika kondisi ekonomi keluarga sedang tidak baik.
Dengan neptu 16 (Sabtu 9 dan Pon 7), Sabtu Pon berada di bawah naungan Latifan Tulus Banyu dan Satria Wirang. Ini artinya, mereka memiliki kekuatan spiritual dan keberanian dalam mengambil langkah besar. Rezeki mereka mengalir dari kerja keras dan keberanian mengambil keputusan, serta ketekunan dalam merintis jalan sendiri.
Neptunya hanya 12 (Selasa 3, Pahing 9), namun weton ini berada dalam naungan Brahma Panas, Gigis Bumi, dan Waseso Segoro. Artinya, pemilik weton ini meski tenang di luar, memiliki potensi besar dalam hal rezeki. Mereka cenderung stabil dalam keuangan sejak kecil dan memiliki kemampuan dalam melihat peluang kecil yang bisa menjadi besar.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!
Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!