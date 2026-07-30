Hidupnya Selalu Berlimpah! 6 Weton Paling Kaya Raya Sejak Lahir Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Tak sekadar ramalan, primbon sudah menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Jawa yang diwariskan secara turun-temurun.

Mereka yang terlahir pada hari-hari ini dipercaya selalu berada dalam keadaan cukup, bahkan seringkali berkelimpahan.

Mereka tidak hanya kaya secara materi, tapi juga sering mendapat kemudahan dalam hidup.

Rezeki seperti datang tanpa diduga—entah dari usaha, relasi, atau keberuntungan yang tak bisa dijelaskan secara logis.

Dilansir dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut adalah enam weton yang diramalkan memiliki rezeki paling tinggi menurut primbon Jawa:

1. Weton Rabu Legi Meskipun jumlah neptu-nya tergolong kecil, yaitu 12 (dari Rabu 7 dan Legi 5), Rabu Legi termasuk weton yang dinaungi oleh Waseso Segoro, Gigis Bumi, dan Brahma Panas. Naungan ini menjadikan jalur rezeki pemilik weton ini unik dan tidak biasa. Mereka sering mendapat rezeki dari jalur yang tidak disangka-sangka, bahkan dari usaha yang tidak terlalu keras. Tak heran bila hidup mereka cenderung berkecukupan dan beruntung dalam banyak aspek.

2. Weton Kamis Kliwon Pemilik weton ini memiliki neptu yang tinggi, yaitu 16 (Kamis 8, Kliwon 8). Mereka berada di bawah perlindungan Latifan Tulus Banyu dan Waseso Segoro, yang dipercaya membawa kemudahan rezeki dan kelancaran dalam usaha. Orang yang lahir di hari ini disebut-sebut selalu mendapatkan kemudahan dalam meraih harta, sering kali beruntung dalam karier, dan disukai oleh orang-orang berpengaruh.

3. Weton Senin Kliwon Memiliki neptu 12 (Senin 4 dan Kliwon 8), weton ini dinaungi oleh Brahma Panas dan Gigis Bumi. Rezeki pemilik weton ini datang dari arah yang kuat dan mendalam, biasanya mereka cakap dalam bisnis, diplomasi, atau bidang spiritual. Tidak sedikit dari mereka yang hidup dalam kecukupan sejak kecil, bahkan ketika kondisi ekonomi keluarga sedang tidak baik.

4. Weton Sabtu Pon Dengan neptu 16 (Sabtu 9 dan Pon 7), Sabtu Pon berada di bawah naungan Latifan Tulus Banyu dan Satria Wirang. Ini artinya, mereka memiliki kekuatan spiritual dan keberanian dalam mengambil langkah besar. Rezeki mereka mengalir dari kerja keras dan keberanian mengambil keputusan, serta ketekunan dalam merintis jalan sendiri.