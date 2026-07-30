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Leni Setya Wati
Kamis, 30 Juli 2026 | 21.16 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Jumat, 31 Juli 2026: Percaya Diri Membuka Peluang, Hindari Konflik, dan Nikmati Hasil Kerja Keras

Ilustrasi Zodiak Leo. (Freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Leo. (Freepik)

JawaPos.com - Pemilik zodiak Leo disarankan menjaga ketenangan dan menghindari konflik yang tidak perlu.

Perdebatan atau konfrontasi hanya akan menguras energi yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih produktif.

Energi Bulan Baru membawa suasana yang lebih damai dan menghadirkan rasa puas atas perjalanan yang telah Anda lalui.

Ini menjadi waktu yang tepat untuk menutup bab lama, menikmati pencapaian, dan melangkah ke depan dengan keyakinan baru.

Percayalah pada kemampuan diri sendiri dan jangan takut mengambil peluang yang terasa menantang.

Sikap percaya diri dapat membuka jalan menuju kesempatan baru yang sebelumnya tidak terlihat.

Hindari kebiasaan terlalu banyak menganalisis setiap situasi, karena pesona alami Anda justru akan lebih terpancar ketika bersikap santai dan apa adanya.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ramalan zodiak Leo pada Jumat, 31 Juli 2026.

Cinta

Dalam urusan asmara, Leo dianjurkan untuk tidak terlalu memikirkan setiap percakapan atau detail kecil yang terjadi dalam hubungan.

Editor: Hanny Suwindari
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