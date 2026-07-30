Khodam Gareng Disebut Mendampingi, 6 Weton Ini Dipercaya Memiliki Mental Kuat

JawaPos.com – Dalam budaya dan kepercayaan Jawa, berbagai simbol spiritual sering dikaitkan dengan perjalanan hidup seseorang, salah satunya melalui perhitungan weton.

Khodam Gareng dalam sejumlah kepercayaan Jawa sering dimaknai sebagai simbol kesederhanaan, kebijaksanaan, dan kemampuan bertahan ketika menghadapi kesulitan.

Sosok Gareng tidak digambarkan sebagai pembawa keberhasilan instan, melainkan sebagai energi yang membantu seseorang memiliki kekuatan batin untuk melewati proses panjang dalam kehidupan.

Mereka yang dipercaya memiliki keterkaitan dengan energi Gareng biasanya digambarkan sebagai pribadi yang sabar, tidak mudah menyerah, serta mampu mengambil pelajaran dari berbagai pengalaman.

Memasuki tahun 2026, sejumlah weton disebut memiliki karakter yang selaras dengan nilai-nilai tersebut. Mereka dipercaya perlahan menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih stabil setelah melewati berbagai tantangan.

Berikut enam weton yang dipercaya memiliki keterkaitan dengan Khodam Gareng seperti dirangkum dari kanal YouTube Filosofi Jawa.

1. Selasa Wage Selasa Wage dikenal sebagai pribadi yang kuat, pekerja keras, dan terbiasa menghadapi tanggung jawab besar.

Mereka sering memilih menyelesaikan masalah secara diam-diam tanpa banyak mengeluh, meskipun terkadang harus menghadapi tekanan yang berat.

Dalam kepercayaan Jawa, energi Gareng dipercaya memberikan keteguhan hati bagi Selasa Wage agar tetap bertahan ketika menghadapi masa sulit.