Khodam Gareng Disebut Mendampingi, 6 Weton Ini Dipercaya Memiliki Mental Kuat

Ilustrasi Weton Siap Menuju Kekayaan (drobotdean/freepik)
JawaPos.com – Dalam budaya dan kepercayaan Jawa, berbagai simbol spiritual sering dikaitkan dengan perjalanan hidup seseorang, salah satunya melalui perhitungan weton.
Khodam Gareng dalam sejumlah kepercayaan Jawa sering dimaknai sebagai simbol kesederhanaan, kebijaksanaan, dan kemampuan bertahan ketika menghadapi kesulitan.
Sosok Gareng tidak digambarkan sebagai pembawa keberhasilan instan, melainkan sebagai energi yang membantu seseorang memiliki kekuatan batin untuk melewati proses panjang dalam kehidupan.
Mereka yang dipercaya memiliki keterkaitan dengan energi Gareng biasanya digambarkan sebagai pribadi yang sabar, tidak mudah menyerah, serta mampu mengambil pelajaran dari berbagai pengalaman.
Memasuki tahun 2026, sejumlah weton disebut memiliki karakter yang selaras dengan nilai-nilai tersebut. Mereka dipercaya perlahan menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih stabil setelah melewati berbagai tantangan.
Berikut enam weton yang dipercaya memiliki keterkaitan dengan Khodam Gareng seperti dirangkum dari kanal YouTube Filosofi Jawa.
Selasa Wage dikenal sebagai pribadi yang kuat, pekerja keras, dan terbiasa menghadapi tanggung jawab besar.
Mereka sering memilih menyelesaikan masalah secara diam-diam tanpa banyak mengeluh, meskipun terkadang harus menghadapi tekanan yang berat.
Dalam kepercayaan Jawa, energi Gareng dipercaya memberikan keteguhan hati bagi Selasa Wage agar tetap bertahan ketika menghadapi masa sulit.
Berbagai kegagalan yang datang tidak dianggap sebagai akhir perjalanan, melainkan pengalaman yang membentuk kedewasaan.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!
Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!