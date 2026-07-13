5 Zodiak yang Dipercaya Memiliki Mental Kuat dan Mudah Bangkit dari Kegagalan

JawaPos.com - Kegagalan merupakan pengalaman yang hampir pernah dialami setiap orang dalam perjalanan hidup. Namun, cara seseorang menghadapi kegagalan bisa berbeda-beda, ada yang membutuhkan waktu lama untuk pulih, sementara lainnya mampu segera bangkit dan melanjutkan langkah.

Dalam astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki karakter yang lebih tangguh dan daya tahan mental yang kuat. Mereka dianggap mampu menjadikan pengalaman sulit sebagai pelajaran untuk berkembang dan kembali mengejar tujuan.

Meski keberhasilan seseorang tentu dipengaruhi oleh banyak faktor, astrologi menyebut ada zodiak tertentu yang dikenal memiliki semangat pantang menyerah.

Dilansir dari My Inner Creative, berikut lima zodiak yang dipercaya paling mampu bangkit setelah menghadapi kegagalan. Apakah zodiak Anda termasuk?

1. Aries

Aries tidak membiarkan kegagalan membuat mereka terpuruk terlalu lama.

Ketika mengalami kemunduran, mereka tidak berkutat pada hal itu, namun mengambil tindakan.

Sifat yang kompetitif dan penuh tekad mendorong mereka untuk mencoba lagi, sering kali dengan lebih banyak energi daripada sebelumnya.

2. Scorpio