Tak Mudah Goyah, Ini 6 Zodiak yang Dikenal Bermental Kuat

JawaPos.com - Ketangguhan mental tercermin dari kemampuan seseorang dalam menghadapi tekanan, mengelola emosi, dan bangkit setelah melewati berbagai tantangan hidup.

Dalam sudut pandang astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki daya juang dan ketahanan psikologis yang lebih menonjol dibandingkan lainnya.

Meski setiap individu memiliki kelebihan masing-masing, ada sejumlah zodiak yang dikenal karena sikap pantang menyerah dan kemampuannya tetap tegar saat menghadapi situasi sulit.

Dikutip dari India Times, berikut enam zodiak yang disebut memiliki mental kuat menurut astrologi. Apakah zodiakmu termasuk?

1. Aquarius

Aquarius bukanlah robot, tetapi mereka jarang membiarkan perasaan itu mengambil alih kendali.

Dipandu oleh kompas pribadi yang menunjuk pada keaslian di atas persetujuan, mereka akan berdiri sendiri jika itu yang dituntut oleh kebenaran.

Ini adalah kekuatan mental yang dibangun bukan pada daya tahan atau transformasi, tetapi pada keberanian untuk tetap berpikiran jernih sepenuhnya dan tanpa penyesalan.

2. Aries