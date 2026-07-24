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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 25 Juli 2026 | 04.19 WIB

Tak Mudah Goyah, Ini 6 Zodiak yang Dikenal Bermental Kuat

ilustrasi orang yang kuat mental. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang kuat mental. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Ketangguhan mental tercermin dari kemampuan seseorang dalam menghadapi tekanan, mengelola emosi, dan bangkit setelah melewati berbagai tantangan hidup.

Dalam sudut pandang astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki daya juang dan ketahanan psikologis yang lebih menonjol dibandingkan lainnya.

Meski setiap individu memiliki kelebihan masing-masing, ada sejumlah zodiak yang dikenal karena sikap pantang menyerah dan kemampuannya tetap tegar saat menghadapi situasi sulit.

Dikutip dari India Times, berikut enam zodiak yang disebut memiliki mental kuat menurut astrologi. Apakah zodiakmu termasuk?

1. Aquarius

Aquarius bukanlah robot, tetapi mereka jarang membiarkan perasaan itu mengambil alih kendali.

Dipandu oleh kompas pribadi yang menunjuk pada keaslian di atas persetujuan, mereka akan berdiri sendiri jika itu yang dituntut oleh kebenaran.

Ini adalah kekuatan mental yang dibangun bukan pada daya tahan atau transformasi, tetapi pada keberanian untuk tetap berpikiran jernih sepenuhnya dan tanpa penyesalan.

2. Aries

Aries menunjukkan kekuatan mental melalui keberanian dan kepercayaan diri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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