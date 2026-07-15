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Rabbany Wanadriani
Kamis, 16 Juli 2026 | 01.08 WIB

5 Zodiak dengan Mental Kuat, Tetap Optimis Saat Menghadapi Masalah

ilustrasi zodiak yang bersikap positif. / Freepi - Image

ilustrasi zodiak yang bersikap positif. / Freepi

JawaPos.com - Setiap orang memiliki perjuangan dan tantangan yang tidak selalu terlihat oleh orang lain.

Namun, ada sebagian individu yang tetap mampu menunjukkan sikap ceria, optimis, dan menebarkan energi positif meskipun sebenarnya sedang menghadapi persoalan pribadi. 

Dalam pandangan astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki kemampuan untuk menjaga semangat dan melihat sisi baik dalam berbagai keadaan.

Mengutip My Inner Creative, berikut lima zodiak yang dikenal tetap bersikap positif walau sedang berjuang menghadapi masalah dalam hidupnya.

1. Aries

Aries dikenal dinamis dan antusias. Bahkan saat menghadapi kesulitan, mereka memiliki semangat pantang menyerah yang tidak mudah padam.

Mengapa? Karena Aries percaya bahwa mereka harus menghadapi tantangan secara langsung dan menganggapnya sebagai kesempatan untuk tumbuh lebih kuat.

Di dunia yang penuh pesimisme, Aries dengan mudah memancarkan kepositifan, menginspirasi orang-orang di sekitarnya dengan optimisme yang menular.

2. Leo

Leo adalah pusat perhatian dan punya sikap positif yang tak kenal menyerah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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