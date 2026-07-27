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Selasa, 28 Juli 2026 | 05.42 WIB

3 Zodiak yang Hokinya Begitu Besar sampai Diramalkan Bisa Beli Rumah Baru di Agustus 2026

Zodiak yang hokinya begitu besar sampai diramalkan bisa beli rumah baru di bulan Agustus tahun 2026. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang hokinya begitu besar sampai diramalkan bisa beli rumah baru di bulan Agustus tahun 2026. (dok: pexels)

JawaPos.com - Keberuntungan mungkin jadi salah satu hal yang paling dicari atau diharapkan kehadirannya oleh banyak orang.

Melalui hoki, banyak hal-hal indah biasanya datang dan mengubah hal-hal kecil sampai sesuatu yang besar.

Dalam penerawangan astrolog, sejumlah pihak yang beruntung dikatakan hokinya di tahun kuda api ini akan membuat orang-orang ini punya hunian baru.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang hokinya begitu besar sampai diramalkan bisa beli rumah baru di bulan Agustus tahun 2026.

1. Zodiak Virgo

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak virgo diramalkan akan punya keberuntungan yang besar di pertengahan tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, salah satu hal baik yang datang berkat hoki di tahun kuda api ini adalah rezeki yang tak terkira.

Nasib baik diyakini akan diperoleh di mana rezeki yang didapatkan memungkinkan mereka memiliki rumah baru.

Editor: Novia Tri Astuti
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