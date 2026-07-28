3 Zodiak yang Punya Potensi Beli Rumah Baru di Agustus 2026, Duit Sedang Lancar-Lancarnya Datang Penuhi Tabungan

JawaPos.com - Memiliki rumah sendiri tentu menjadi salah satu keinginan besar bagi hampir semua orang.

Meski begitu, tingginya harga properti membuat tak semua orang dapat mewujudkan harapan itu terlebih di tahun kuda api ini.

Meski begitu, dalam penerawangan astrolog, dikatakan ada segelintir pihak yang dikatakan berkesempat membeli hunian baru lantaran rezekinya yang sedang baik.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan punya potensi membeli rumah baru di Agustus 2026 saat duit sedang lancar-lancarnya datang memenuhi tabungan.

1. Zodiak Aries

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak aries dikatakan berkesempatan membeli rumah baru di tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, rezeki mereka di pertengahan tahun kuda api ini diprediksi akan mengalami lonjakan.

Uang dimungkinkan banyak hadir hingga tabungan mereka cukup untuk membeli barang impian.

Adapun kelancaran rezeki dikatakan datang menghampiri lantara mereka yang berzodiak satu ini merupakan orang yang mudah beradaptasi terhadap lingkungan kerja.