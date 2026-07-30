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Aulia Rahmi
Kamis, 30 Juli 2026 | 20.22 WIB

Kehidupan Berubah Drastis, 7 Weton Ini Dipercaya Dapat Limpahan Rezeki di Tahun 2026

Ilustrasi Weton yang Terima Rezeki (jcomp/freepik) - Image

Ilustrasi Weton yang Terima Rezeki (jcomp/freepik)

JawaPos.com – Tahun 2026 dipandang sebagai periode perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan rezeki dan keberuntungan.

Dalam tradisi primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki energi yang lebih selaras dengan keberkahan karena karakter, laku hidup, serta ketenangan batin yang dimiliki.

Salah satu kepercayaan yang berkembang adalah adanya khodam resi, yaitu simbol energi kebijaksanaan yang dikaitkan dengan tuntunan batin, kejernihan berpikir, dan kemampuan mengambil keputusan tepat.

Khodam resi dipercaya tidak bekerja dengan cara instan, melainkan melalui proses panjang yang membuat seseorang lebih bijaksana dalam melihat peluang.

Rezeki yang datang disebut bukan hanya berupa materi, tetapi juga kesempatan, relasi baik, kemajuan karier, serta jalan hidup yang semakin terarah.

Dirangkum dari kanal YouTube Filosofi Jawa, berikut tujuh weton yang diprediksi memiliki peluang rezeki besar pada tahun 2026 menurut kepercayaan primbon Jawa.

  1. Rabu Wage

Pemilik weton Rabu Wage dikenal sebagai pribadi yang tenang, pekerja keras, dan lebih memilih menunjukkan hasil daripada banyak berbicara.

Perjalanan rezeki mereka sering kali berlangsung secara perlahan karena dibangun melalui kesabaran dan konsistensi.

Memasuki tahun 2026, Rabu Wage diprediksi mengalami fase perkembangan positif.

Peluang rezeki dapat muncul melalui keputusan sederhana yang tepat, seperti memilih kesempatan yang sesuai, membangun hubungan baik, atau mempertahankan langkah yang sudah dirintis.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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