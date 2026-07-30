Resep Garlic Shrimp Spaghetti, Pasta Gurih dengan Udang Juicy dan Aroma Bawang yang Menggugah Selera



JawaPos.com - Bagi pencinta pasta, Garlic Shrimp Spaghetti menjadi salah satu menu yang wajib dicoba. Perpaduan spaghetti yang lembut, udang segar yang juicy, serta tumisan bawang putih yang harum menghasilkan hidangan sederhana dengan cita rasa ala restoran.



Dilansir dari Instagram @novita_indria, resep ini menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan, namun mampu menghasilkan pasta dengan rasa gurih, segar, dan kaya aroma. Tambahan tomat ceri serta perasan lemon membuat hidangan ini terasa lebih ringan dan seimbang sehingga cocok dinikmati kapan saja.



Menu ini menawarkan perpaduan rasa gurih dari udang dan margarin dengan aroma bawang putih yang kuat. Air rebusan pasta membantu menghasilkan saus yang menyelimuti setiap helai spaghetti tanpa perlu menggunakan krim, sehingga teksturnya tetap ringan tetapi tetap kaya rasa.



Selain praktis, resep ini juga cocok disajikan sebagai menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.



Bahan-Bahan

150 gram spaghetti

Air untuk merebus

2 sdt garam (untuk air rebusan)

Sedikit minyak sayur

2-3 sdm margarin

½ buah bawang bombai, cincang

5 siung bawang putih, cincang

3 siung bawang merah, cincang

250-300 gram udang, kupas kulitnya

10-15 buah tomat ceri

1½ gelas air rebusan spaghetti

4-6 sdt parsley bubuk atau sesuai selera

Parsley segar untuk taburan (opsional)

Air perasan ½ buah lemon

3-4 sdt lada hitam bubuk atau sesuai selera

Kaldu bubuk secukupnya

Garam secukupnya



Cara Membuat Garlic Shrimp Spaghetti

1. Rebus Spaghetti

Didihkan air, lalu tambahkan garam dan sedikit minyak sayur.

Masukkan spaghetti dan rebus hingga al dente sesuai petunjuk kemasan.

Simpan sekitar satu setengah gelas air rebusannya sebelum spaghetti ditiriskan.

2. Tumis Bumbu

Lelehkan margarin di atas wajan.

Tumis bawang bombai, bawang putih, dan bawang merah hingga harum dan layu.

3. Masukkan Udang

Tambahkan udang ke dalam tumisan.

Masak hingga berubah warna dan matang.

Masukkan tomat ceri, lalu aduk sebentar hingga sedikit layu.

4. Buat Saus

Tuang air rebusan spaghetti.

Tambahkan parsley, lada hitam, kaldu bubuk, dan sedikit garam.

Masak beberapa menit hingga kuah sedikit menyusut dan bumbu tercampur rata.

5. Campurkan Spaghetti

Masukkan spaghetti yang telah direbus ke dalam wajan.

Aduk hingga seluruh pasta terbalut saus.

Terakhir, tambahkan air perasan lemon lalu aduk kembali.

6. Sajikan

Angkat dan sajikan selagi hangat.

Taburi parsley tambahan jika diinginkan.



Gunakan udang segar agar teksturnya tetap kenyal dan manis alami. Jangan memasak udang terlalu lama karena dapat membuatnya menjadi keras.

Air rebusan pasta sebaiknya tidak dibuang karena kandungan patinya membantu menghasilkan saus yang lebih menyatu dengan spaghetti. Tambahkan air lemon di akhir proses memasak agar rasa segarnya tetap terasa dan aromanya tidak hilang.



Garlic Shrimp Spaghetti dapat diperkaya dengan tambahan jamur, bayam, brokoli, atau cabai bubuk bagi pencinta makanan pedas.

Taburan keju parmesan dan parsley segar juga akan memberikan cita rasa yang lebih kaya. Sajikan bersama garlic bread atau salad segar agar hidangan terasa semakin lengkap.



Garlic Shrimp Spaghetti menjadi pilihan menu praktis dengan cita rasa yang istimewa. Perpaduan aroma bawang putih, udang yang juicy, tomat ceri yang segar, serta sentuhan lemon menghasilkan pasta yang ringan namun tetap kaya rasa. Resep ini cocok menjadi menu andalan saat ingin menghadirkan hidangan ala restoran tanpa proses yang rumit.