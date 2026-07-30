Resep Cilok Kriwil Ayam, Kenyal, Gurih, dan Mekar Cantik Cocok untuk Camilan maupun Ide Jualan

Potret cilok kriwil ayam yang kenyal, gurih, dan mudah dibuat. (instagram.com/@genikayu)

JawaPos.com - Cilok selalu menjadi camilan favorit banyak orang karena teksturnya yang kenyal dan rasanya yang gurih. Namun, jika ingin mencoba versi yang lebih spesial, Cilok Kriwil Ayam wajib masuk daftar resep yang harus dicoba. Berbeda dengan cilok biasa, camilan ini memiliki permukaan yang keriting atau "kriwil" sehingga tampilannya lebih menarik dan teksturnya semakin nikmat.

Dilansir dari Instagram @genikayu, resep ini memadukan daging paha ayam giling dengan tepung tapioka dan terigu sehingga menghasilkan cilok yang kenyal, gurih, sekaligus lebih padat isi.

Cocok dijadikan camilan keluarga, bekal, maupun ide jualan karena tampilannya unik dan rasanya disukai berbagai kalangan.

Cilok kriwil memiliki tekstur yang lebih menarik dibanding cilok biasa. Permukaannya yang tidak rata membuat bumbu lebih mudah menempel, sementara tambahan ayam memberikan rasa gurih alami dan tekstur yang lebih lembut.

Selain itu, bahan-bahannya mudah ditemukan dan proses pembuatannya pun tidak terlalu rumit sehingga cocok dibuat di rumah.

Bahan-Bahan

300 gram paha ayam fillet, giling kasar

200 gram tepung tapioka

50 gram tepung terigu

4 siung bawang putih, haluskan

1 bungkus kaldu ayam bubuk

1 sdt garam

1 sdt lada bubuk

2 batang daun bawang, iris tipis

1 butir putih telur

130 ml air es

Cara Membuat Cilok Kriwil

1. Buat Adonan

Campurkan ayam giling, bawang putih halus, kaldu ayam bubuk, garam, lada bubuk, putih telur, dan air es.

Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

2. Tambahkan Tepung

Masukkan tepung tapioka dan tepung terigu sedikit demi sedikit sambil diaduk.

Tambahkan irisan daun bawang, lalu aduk hingga adonan bisa dipulung.

3. Bentuk Cilok

Ambil adonan secukupnya, lalu bentuk bulat dengan permukaan sedikit tidak rata agar menghasilkan tekstur kriwil setelah matang.

4. Rebus

Didihkan air dalam panci.

Masukkan cilok satu per satu, lalu rebus hingga seluruh cilok mengapung sebagai tanda sudah matang.

Angkat dan tiriskan.

5. Sajikan

Cilok kriwil dapat langsung dinikmati bersama saus sambal, sambal kacang, atau bumbu favorit lainnya.

Jika ingin tekstur lebih renyah, cilok juga bisa digoreng sebentar setelah direbus.

Gunakan paha ayam karena kandungan lemaknya membuat cilok terasa lebih juicy dibanding menggunakan dada ayam. Air es membantu menjaga tekstur adonan tetap kenyal, sedangkan jangan terlalu lama mengaduk setelah tepung tapioka masuk agar hasil akhirnya tidak keras.

Saat merebus, gunakan api sedang dan tunggu hingga seluruh cilok mengapung sebelum diangkat agar matang merata. Cilok kriwil nikmat disantap bersama saus sambal, sambal kacang, bumbu seblak, atau taburan bubuk cabai.

Anda juga bisa menggorengnya hingga bagian luar sedikit garing untuk mendapatkan sensasi tekstur yang berbeda. Tambahan mayones atau saus keju juga cocok bagi yang menyukai camilan dengan cita rasa lebih creamy.