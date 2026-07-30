Resep Ayam Mayo Cabe Bawang, Tumisan Ayam Gurih dengan Aroma Bawang yang Menggugah Selera

Potret ayam mayo cabe bawang yang gurih, juicy, dan mudah dibuat. (instagram.com/@aliviadish)

JawaPos.com - Jika sedang mencari menu ayam yang praktis tetapi tetap kaya rasa, Ayam Mayo Cabe Bawang bisa menjadi pilihan yang tepat. Hidangan ini memadukan paha ayam yang dimarinasi dengan mayones sehingga teksturnya lebih lembut dan juicy, kemudian ditumis bersama bawang bombai, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit yang harum.

Dilansir dari Instagram @aliviadish, resep ini menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di dapur. Proses memasaknya pun cepat sehingga cocok dijadikan menu makan siang atau makan malam saat waktu memasak terbatas.

Mayones tidak hanya menambah cita rasa gurih, tetapi juga membantu menjaga tekstur ayam tetap empuk setelah dimasak. Perpaduan bawang bombai, bawang merah, bawang putih, serta cabai rawit menghasilkan aroma yang harum dengan rasa pedas gurih yang menggugah selera.

Menu ini juga sangat fleksibel karena dapat disajikan bersama nasi hangat maupun berbagai lauk pendamping lainnya.

Bahan-Bahan

Bahan Utama

Paha ayam fillet, potong kecil-kecil

Bahan Marinasi

Mayones secukupnya

Garam secukupnya



Bumbu Tumis

Bawang bombai cincang

Bawang merah utuh

Bawang putih utuh

Cabai rawit, iris sesuai selera

Butter atau margarin untuk menumis

Lada hitam secukupnya

Bumbu Pelengkap

Garam secukupnya

Saus tiram secukupnya

Cara Membuat Ayam Mayo Cabe Bawang

1. Marinasi Ayam

Campurkan potongan paha ayam dengan mayones dan garam.

Aduk hingga seluruh permukaan ayam terbalut rata, lalu diamkan selama sekitar 15 menit agar bumbu meresap.

2. Tumis Bumbu

Panaskan butter atau margarin di dalam wajan.

Masukkan bawang bombai, bawang merah, dan bawang putih.

Tumis hingga harum dan mulai berubah warna.

Tambahkan irisan cabai rawit, lalu aduk sebentar.

3. Masak Ayam

Masukkan ayam yang telah dimarinasi.

Masak sambil diaduk hingga ayam berubah warna dan matang merata.

4. Bumbui

Tambahkan saus tiram, sedikit garam jika diperlukan, dan lada hitam.

Aduk hingga seluruh bumbu melapisi ayam dengan sempurna.

Masak beberapa menit hingga bumbu meresap dan kuah sedikit menyusut.

5. Sajikan

Angkat dan sajikan selagi hangat bersama nasi putih hangat.

Gunakan paha ayam karena teksturnya lebih juicy dibanding dada ayam. Jangan menambahkan terlalu banyak garam saat marinasi karena saus tiram sudah memberikan rasa gurih.

Masak ayam dengan api sedang agar matang merata tanpa membuat bagian luar cepat kering. Jika menyukai rasa pedas yang lebih kuat, jumlah cabai rawit dapat disesuaikan dengan selera.

Ayam Mayo Cabe Bawang cocok dipadukan dengan nasi putih hangat, nasi mentega, atau nasi goreng sederhana. Sebagai pelengkap, tambahkan tumis buncis, brokoli, atau sawi agar hidangan lebih seimbang.

Taburan daun bawang atau bawang goreng juga bisa memberikan aroma dan tekstur yang lebih nikmat.