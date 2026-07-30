Resep Ayam Mayo Cabe Bawang, Tumisan Ayam Gurih dengan Aroma Bawang yang Menggugah Selera

JawaPos.com - Jika sedang mencari menu ayam yang praktis tetapi tetap kaya rasa, Ayam Mayo Cabe Bawang bisa menjadi pilihan yang tepat. Hidangan ini memadukan paha ayam yang dimarinasi dengan mayones sehingga teksturnya lebih lembut dan juicy, kemudian ditumis bersama bawang bombai, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit yang harum.
Dilansir dari Instagram @aliviadish, resep ini menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di dapur. Proses memasaknya pun cepat sehingga cocok dijadikan menu makan siang atau makan malam saat waktu memasak terbatas.
Mayones tidak hanya menambah cita rasa gurih, tetapi juga membantu menjaga tekstur ayam tetap empuk setelah dimasak. Perpaduan bawang bombai, bawang merah, bawang putih, serta cabai rawit menghasilkan aroma yang harum dengan rasa pedas gurih yang menggugah selera.
Menu ini juga sangat fleksibel karena dapat disajikan bersama nasi hangat maupun berbagai lauk pendamping lainnya.
Bahan-Bahan
Bahan Utama
Paha ayam fillet, potong kecil-kecil
Bahan Marinasi
Mayones secukupnya
Garam secukupnya
Bumbu Tumis
Bawang bombai cincang
Bawang merah utuh
Bawang putih utuh
Cabai rawit, iris sesuai selera
Butter atau margarin untuk menumis
Lada hitam secukupnya
Bumbu Pelengkap
Garam secukupnya
Saus tiram secukupnya
Cara Membuat Ayam Mayo Cabe Bawang
1. Marinasi Ayam
Campurkan potongan paha ayam dengan mayones dan garam.
Aduk hingga seluruh permukaan ayam terbalut rata, lalu diamkan selama sekitar 15 menit agar bumbu meresap.
2. Tumis Bumbu
Panaskan butter atau margarin di dalam wajan.
Masukkan bawang bombai, bawang merah, dan bawang putih.
Tumis hingga harum dan mulai berubah warna.
Tambahkan irisan cabai rawit, lalu aduk sebentar.
3. Masak Ayam
Masukkan ayam yang telah dimarinasi.
Masak sambil diaduk hingga ayam berubah warna dan matang merata.
4. Bumbui
Tambahkan saus tiram, sedikit garam jika diperlukan, dan lada hitam.
Aduk hingga seluruh bumbu melapisi ayam dengan sempurna.
Masak beberapa menit hingga bumbu meresap dan kuah sedikit menyusut.
5. Sajikan
Angkat dan sajikan selagi hangat bersama nasi putih hangat.
Gunakan paha ayam karena teksturnya lebih juicy dibanding dada ayam. Jangan menambahkan terlalu banyak garam saat marinasi karena saus tiram sudah memberikan rasa gurih.
Masak ayam dengan api sedang agar matang merata tanpa membuat bagian luar cepat kering. Jika menyukai rasa pedas yang lebih kuat, jumlah cabai rawit dapat disesuaikan dengan selera.
Ayam Mayo Cabe Bawang cocok dipadukan dengan nasi putih hangat, nasi mentega, atau nasi goreng sederhana. Sebagai pelengkap, tambahkan tumis buncis, brokoli, atau sawi agar hidangan lebih seimbang.
Taburan daun bawang atau bawang goreng juga bisa memberikan aroma dan tekstur yang lebih nikmat.
Ayam Mayo Cabe Bawang menjadi salah satu menu rumahan yang praktis namun tetap istimewa. Marinasi mayones membuat ayam terasa lebih lembut, sementara tumisan bawang dan cabai menghasilkan aroma yang menggugah selera. Dengan proses memasak yang sederhana, hidangan ini cocok menjadi menu andalan untuk keluarga di rumah.
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