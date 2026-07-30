Resep Cheesecake Yogurt 4 Bahan: Dessert Creamy yang Simpel, Segar, dan Lebih Ringan

Potret cheesecake yogurt 4 bahan yang hanya memerlukan air fryer untuk memasak. (instagram.com/@jessica_anatama)
JawaPos.com - Ingin menikmati cheesecake tetapi tidak ingin menggunakan banyak bahan? Cheesecake Yogurt 4 Bahan bisa menjadi pilihan yang wajib dicoba. Dessert ini memiliki tekstur lembut, creamy, dan rasa segar yang mirip dengan cheesecake klasik, tetapi dibuat hanya dengan empat bahan sederhana.
Dilansir dari Instagram @jessica_anatama, resep ini terinspirasi dari yogurt yang hampir kedaluwarsa dan ternyata menghasilkan cheesecake dengan rasa yang lezat. Manis dari madu berpadu dengan sedikit asam dari yogurt sehingga menghasilkan hidangan penutup yang ringan dan tidak terasa terlalu manis.
Selain menggunakan bahan yang sangat sedikit, resep ini juga tidak memerlukan cream cheese seperti cheesecake pada umumnya. Yogurt menjadi bahan utama yang memberikan tekstur creamy sekaligus rasa segar.
Proses pembuatannya pun sangat praktis karena cukup mencampurkan seluruh bahan, lalu memanggangnya menggunakan air fryer. Cocok untuk pemula maupun siapa saja yang ingin membuat dessert tanpa ribet.
Bahan-Bahan
Bahan Utama
2 butir telur
3 sdm madu (dapat disesuaikan dengan tingkat kemanisan yang diinginkan)
230 gram yogurt
2 sdm tepung maizena
Topping
Blueberry atau buah segar sesuai selera
Cara Membuat Cheesecake Yogurt 4 Bahan
1. Campurkan Bahan
Masukkan telur, madu, yogurt, dan tepung maizena ke dalam wadah.
Aduk atau kocok hingga adonan benar-benar halus dan tidak bergerindil.
2. Tuang ke Cetakan
Siapkan loyang atau cetakan yang telah dialasi atau dioles tipis dengan minyak jika diperlukan.
Tuangkan adonan ke dalam cetakan secara merata.
3. Panggang
Masukkan ke dalam air fryer yang telah dipanaskan.
Panggang pada suhu 170 derajat Celsius selama sekitar 25 menit hingga permukaan matang dan bagian tengah mulai mengeras.
4. Dinginkan
Setelah matang, biarkan cheesecake mencapai suhu ruang terlebih dahulu.
Simpan di dalam kulkas selama beberapa jam agar teksturnya lebih padat dan rasanya semakin nikmat.
5. Sajikan
Tambahkan blueberry atau topping favorit sebelum disajikan.
Nikmati dalam keadaan dingin.
Gunakan yogurt plain dengan tekstur kental agar hasil akhirnya lebih creamy. Aduk adonan hingga benar-benar halus supaya cheesecake memiliki tekstur yang lembut tanpa gumpalan. Setelah matang, jangan langsung dipotong karena proses pendinginan di dalam kulkas membantu cheesecake menjadi lebih padat dan mudah disajikan.
Selain blueberry, cheesecake yogurt ini juga cocok dipadukan dengan stroberi, raspberry, mangga, kiwi, atau potongan buah persik. Anda juga dapat menambahkan madu, selai buah, granola, atau taburan biskuit yang dihancurkan untuk memberikan tekstur yang lebih menarik. Sajikan dingin bersama teh, kopi, atau minuman favorit agar semakin nikmat.
Cheesecake Yogurt 4 Bahan menjadi solusi praktis bagi pencinta dessert yang ingin menikmati cheesecake dengan cara yang lebih sederhana. Perpaduan yogurt yang creamy, madu yang manis alami, dan tekstur lembut setelah didinginkan menghasilkan hidangan penutup yang segar, lezat, dan cocok dinikmati kapan saja bersama keluarga.
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