13 Sifat Kepribadian Zodiak Leo di Menurut Astrologi, dari yang Positif hingga yang Negatif

JawaPos.com – Zodiak Leo dikenal sebagai simbol kepercayaan diri dan kepemimpinan yang kuat dalam astrologi.

Sebagai zodiak yang dijuluki raja, Leo memiliki sifat kepribadian yang menonjol dan mudah dikenali.

Astrologi menjelaskan bahwa Leo memiliki banyak sifat positif, namun juga menyimpan beberapa sifat negatif.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (30/7), dijelaskan mengenai sifat kepribadian positif dan negatif zodiak Leo secara lengkap menurut astrologi.

1. Dikenal sangat setia

Leo sangat menjunjung tinggi kesetiaan dan berharap hal yang sama dari orang di sekitarnya.

Sifat ini membuat mereka dapat dipercaya dalam menyimpan rahasia maupun menjaga komitmen pada orang lain.

Leo akan selalu mendukung orang terdekatnya tanpa menimbulkan keraguan terhadap kepercayaan yang telah dibangun.

2. Memiliki pemikiran yang bijaksana