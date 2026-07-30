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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 30 Juli 2026 | 17.12 WIB

5 Zodiak Kepribadian Ekstrovert yang Bersinar di Tengah Keramaian Menurut Astrologi

Zodiak kepribadian ekstrovert yang bersinar di tengah keramaian menurut astrologi / foto : Magnific/ magnific - Image

Zodiak kepribadian ekstrovert yang bersinar di tengah keramaian menurut astrologi / foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com – Zodiak memiliki cara berbeda dalam menunjukkan tingkat ekstroversi dalam kehidupan sosialnya.

Beberapa zodiak dikenal sangat ekstrover dan merasa berenergi ketika berada di tengah keramaian.

Astrologi menjelaskan bahwa kepribadian ekstrover ini muncul dari kebutuhan kuat akan interaksi sosial yang aktif.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (30/7), dijelaskan mengenai empat zodiak paling mandiri menurut astrologi.

1. Gemini

Gemini dikenal sebagai zodiak ekstrover yang berkembang baik di tengah perubahan situasi.

Sebagai zodiak kembar, Gemini sebenarnya memiliki dua sisi, yaitu introver sekaligus ekstrover sekaligus.

Kondisi ini membuat mereka dikenal sebagai sosok ambivert dalam dunia astrologi kepribadian.

Dualitas ini tercermin dari cara mereka menyesuaikan diri sesuai dengan situasi yang dihadapi.

Meski begitu, pada akhirnya Gemini tetap menikmati suasana pesta dan keramaian bersama orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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