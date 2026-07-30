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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 30 Juli 2026 | 19.06 WIB

3 Zodiak yang Diprediksi Paling Beruntung pada Juli 2026, Hidup Berubah ke Arah Lebih Baik

Ilustrasi Zodiak yang diprediksi menjalani hidup lebih tenang sekaligus dipenuhi keberuntungan. (Magnific)

JawaPos.com – Memasuki Juli 2026, sejumlah zodiak diperkirakan akan menikmati perubahan positif yang membawa kehidupan mereka ke arah yang lebih baik. Pergerakan beberapa planet dipercaya menghadirkan energi baru yang membuka peluang, baik dalam urusan karier, hubungan, maupun pengembangan diri.

Bagi sebagian orang, bulan ini menjadi titik awal untuk meninggalkan masa-masa penuh tantangan dan memasuki fase yang lebih stabil. Kesempatan yang selama ini dinanti mulai bermunculan, disertai keberuntungan yang mendukung setiap langkah mereka.

Mengutip YourTango, Kamis (30/7/2026), terdapat tiga zodiak yang diprediksi mengalami peningkatan kualitas hidup dan memperoleh keberuntungan sepanjang bulan Juli 2026.

1. Pisces

Pisces akhirnya mulai merasakan akhir dari periode panjang yang penuh ujian. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka dituntut menghadapi berbagai tanggung jawab besar yang menguras tenaga dan emosi.

Walau perjalanan tersebut tidak mudah, pengalaman itu membentuk Pisces menjadi pribadi yang lebih matang, tangguh, dan percaya diri. Berbagai tantangan yang pernah dihadapi kini menjadi bekal berharga untuk menghadapi masa depan.

Memasuki Juli 2026, energi baru membawa suasana yang lebih ringan. Beban yang sebelumnya terasa berat mulai berkurang sehingga Pisces dapat lebih fokus mengejar tujuan pribadi maupun profesional.

Kesempatan dalam dunia karier diprediksi semakin terbuka. Apresiasi atas kerja keras mereka mulai terlihat, sementara peluang untuk berkembang hadir dari berbagai arah.

Dengan pengalaman dan kepercayaan diri yang semakin kuat, Pisces siap memanfaatkan setiap kesempatan yang datang dan menikmati hasil dari perjuangan panjang mereka.

2. Gemini

Gemini diperkirakan memasuki fase yang lebih menyenangkan setelah sebelumnya menghadapi tekanan dalam urusan pekerjaan dan reputasi.

Selama beberapa tahun terakhir, mereka harus bekerja ekstra keras untuk memenuhi berbagai tuntutan. Kini kondisi tersebut perlahan berubah menjadi lebih kondusif.

Di bulan Juli 2026, Gemini berpeluang memperluas jaringan pertemanan maupun relasi profesional. Pertemuan dengan orang-orang baru bisa membuka jalan menuju kesempatan yang lebih besar.

Ide-ide kreatif yang sebelumnya kurang mendapat perhatian mulai memperoleh apresiasi. Hal ini membuat Gemini kembali bersemangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Momentum ini juga menjadi waktu yang tepat bagi Gemini untuk mengejar impian yang sempat tertunda. Keberhasilan yang diraih di bulan ini dapat menjadi fondasi bagi pencapaian yang lebih besar di masa mendatang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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