8 Weton Diprediksi Naik Kedudukan pada Agustus 2026, Primbon Jawa Sebut Aura Keberuntungan Semakin Menguat

Ilustrasi Naik Kedudukan (Freepik)
JawaPos.com - Memasuki Agustus 2026, sebagian masyarakat Jawa kembali menaruh perhatian pada perhitungan weton dalam Primbon Jawa.
Tradisi ini dipercaya dapat menggambarkan potensi energi yang menyertai seseorang pada periode tertentu, termasuk peluang memperoleh rezeki, meningkatkan kewibawaan, hingga mendapatkan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan.
Menurut perhitungan Primbon Jawa, setiap bulan memiliki nilai energi yang berbeda sehingga posisi setiap weton juga mengalami perubahan.
Pada Agustus 2026, terdapat delapan weton yang disebut sedang berada pada posisi lungguh, yaitu kondisi yang dipercaya membawa peluang lebih baik dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.
Meski demikian, penting dipahami bahwa perhitungan weton bukanlah penentu nasib seseorang.
Primbon Jawa hanya menggambarkan potensi berdasarkan ilmu titen yang diwariskan secara turun-temurun.
Ikhtiar, doa, perilaku baik, serta kerja keras tetap menjadi faktor utama dalam meraih keberhasilan hidup.
Simak selengkapnya yang dirangkum dari kanal YouTube Ftika Chanel pada Rabu (29/07).
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