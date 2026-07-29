5 Weton Sakral dengan Aura Keberuntungan Tinggi, Dipercaya Mudah Menarik Rezeki dan Kemakmuran

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, beberapa weton tertentu disebut memiliki energi spiritual yang kuat sehingga dipercaya mampu membuka jalan menuju keberhasilan dan kemakmuran.

Kepercayaan ini menyebut bahwa energi dalam weton bukan hanya berkaitan dengan keberuntungan, tetapi juga dengan karakter, ketekunan, dan cara seseorang menjalani kehidupan.

Meski demikian, weton tidak menjadi penentu mutlak masa depan seseorang. Keberhasilan tetap membutuhkan usaha, kerja keras, dan keputusan yang tepat dalam menjalani kehidupan.

Berikut lima weton yang dipercaya memiliki energi mistik dan aura pembawa rezeki menurut Primbon Jawa.

1. Kamis Legi: Aura Tenang dengan Kekuatan Batin Kuat Kamis Legi merupakan salah satu weton yang dipercaya memiliki energi spiritual yang cukup kuat dalam tradisi Jawa.

Pemilik weton ini sering digambarkan sebagai pribadi yang tenang, tidak banyak bicara, tetapi memiliki daya tarik tersendiri bagi orang di sekitarnya.

Mereka biasanya tidak suka mencari perhatian, namun mampu meninggalkan kesan mendalam melalui sikap dan perilakunya.

Dalam perjalanan hidup, Kamis Legi dipercaya sering menghadapi berbagai tantangan yang membentuk mental dan keteguhan hati.