Era Baru Dimulai, 3 Shio Ini Akan Mendapat Energi Keberuntungan dan Kesempatan Besar

ilustrasi shio beruntung. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Sejumlah shio diprediksi akan memasuki fase kehidupan baru yang penuh peluang dan keberuntungan dalam waktu dekat.
Berdasarkan astrologi Tiongkok, periode mulai 30 Juli hingga 5 Agustus 2026 menjadi waktu yang dianggap membawa energi positif bagi beberapa shio tertentu.
Momen ini disebut sebagai kesempatan untuk menyusun rencana baru, meninggalkan hal-hal yang sudah tidak sesuai, serta membuka ruang bagi perubahan yang lebih baik.
Dengan semangat pantang menyerah, kreativitas, dan ketenangan dalam menghadapi kehidupan, tiga shio berikut dipercaya memiliki peluang untuk mewujudkan berbagai harapan.
Dilansir dari YourTango, berikut tiga shio yang diprediksi memasuki era baru penuh keberuntungan.
Bagi pemilik shio Kuda, fase keberuntungan baru diprediksi dimulai pada 30 Juni 2026.
Periode ini disebut menjadi waktu yang tepat untuk menentukan arah hidup, menetapkan tujuan, dan menjalani berbagai rencana dengan lebih tenang.
Berkurangnya tekanan dalam kehidupan dapat memberikan ruang bagi shio Kuda untuk menikmati berbagai kesempatan baru yang datang.
Dalam urusan hubungan, ada peluang munculnya perkembangan positif, seperti bertemu seseorang yang istimewa atau membawa hubungan ke tahap yang lebih serius.
Sementara dalam dunia bisnis, periode ini dianggap cocok untuk mulai menyusun strategi, membangun koneksi, dan memperluas jaringan agar peluang semakin terbuka.
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya