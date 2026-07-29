Era Baru Dimulai, 3 Shio Ini Akan Mendapat Energi Keberuntungan dan Kesempatan Besar

JawaPos.com – Sejumlah shio diprediksi akan memasuki fase kehidupan baru yang penuh peluang dan keberuntungan dalam waktu dekat.

Berdasarkan astrologi Tiongkok, periode mulai 30 Juli hingga 5 Agustus 2026 menjadi waktu yang dianggap membawa energi positif bagi beberapa shio tertentu.

Momen ini disebut sebagai kesempatan untuk menyusun rencana baru, meninggalkan hal-hal yang sudah tidak sesuai, serta membuka ruang bagi perubahan yang lebih baik.

Dengan semangat pantang menyerah, kreativitas, dan ketenangan dalam menghadapi kehidupan, tiga shio berikut dipercaya memiliki peluang untuk mewujudkan berbagai harapan.

Dilansir dari YourTango, berikut tiga shio yang diprediksi memasuki era baru penuh keberuntungan.

1. Shio Kuda Bagi pemilik shio Kuda, fase keberuntungan baru diprediksi dimulai pada 30 Juni 2026.

Periode ini disebut menjadi waktu yang tepat untuk menentukan arah hidup, menetapkan tujuan, dan menjalani berbagai rencana dengan lebih tenang.

Berkurangnya tekanan dalam kehidupan dapat memberikan ruang bagi shio Kuda untuk menikmati berbagai kesempatan baru yang datang.

Dalam urusan hubungan, ada peluang munculnya perkembangan positif, seperti bertemu seseorang yang istimewa atau membawa hubungan ke tahap yang lebih serius.