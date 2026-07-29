Akhir Tahun Penuh Keberuntungan, 4 Shio Ini Berpotensi Raih Kekayaan Baru

JawaPos.com – Menjelang penghujung tahun, sebagian orang menantikan berbagai peluang baru, termasuk dalam urusan rezeki dan karier. Dalam astrologi Tionghoa, beberapa shio dipercaya memperoleh energi positif yang dapat mendukung perkembangan finansial dan membuka kesempatan menuju kehidupan yang lebih mapan.

Ramalan tersebut menggambarkan adanya peluang untuk memperoleh hasil yang lebih baik dari usaha, bisnis, maupun pekerjaan yang telah dijalani. Selain itu, keberuntungan juga diyakini dapat hadir melalui kesempatan tak terduga yang datang pada waktu yang tepat.

Dihimpun dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut empat shio yang diprediksi memiliki peluang besar menikmati peningkatan rezeki menjelang akhir tahun.

1. Shio Babi Shio Babi sering dikaitkan dengan kemakmuran, ketulusan, dan keberuntungan dalam astrologi Tionghoa. Mereka dikenal memiliki sifat baik hati serta mudah menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain.

Dalam pandangan feng shui, Shio Babi dipercaya memiliki daya tarik terhadap peluang finansial. Menjelang akhir tahun, mereka diprediksi memperoleh perkembangan positif melalui usaha yang mulai berkembang, proyek yang membuahkan hasil, atau tambahan pemasukan dari berbagai sumber.

Tak hanya itu, bonus, hadiah, maupun peluang bisnis baru juga disebut berpotensi menghampiri pemilik Shio Babi.

2. Shio Ayam Shio Ayam dikenal sebagai pribadi yang disiplin, teliti, dan mampu menyusun strategi dengan baik. Karakter tersebut menjadi salah satu kekuatan yang membantu mereka meraih hasil maksimal.

Ramalan astrologi Tionghoa menyebut penghujung tahun menjadi periode yang menjanjikan, terutama bagi mereka yang berkecimpung di bidang bisnis, teknologi, maupun manajemen.

Selain berasal dari kerja keras, peningkatan finansial juga diperkirakan datang melalui keputusan yang tepat dan keberanian mengambil peluang baru.