Dari Ujian Menuju Kejayaan, 5 Weton Ini Dipercaya Menyimpan Energi Kekayaan Besar

Weton mistik dan gaib yang tarik kekayaan dan rezeki kata primbon jawa
JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya dianggap sebagai penanda hari kelahiran, tetapi juga dipercaya memiliki hubungan dengan karakter, perjalanan hidup, serta energi spiritual seseorang.
Beberapa weton disebut memiliki keistimewaan tertentu karena dianggap membawa aura kuat yang mampu menarik keberuntungan dan membuka peluang rezeki.
Dalam kepercayaan Primbon Jawa, energi tersebut bukan hanya berkaitan dengan kekayaan materi, tetapi juga meliputi keteguhan hati, kemampuan menghadapi ujian, serta keberanian untuk bangkit dari kesulitan.
Meski hanya menjadi bagian dari kepercayaan budaya, sejumlah weton berikut sering dikaitkan dengan kekuatan batin dan perjalanan hidup yang penuh perubahan.
Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA, berikut lima weton yang dipercaya memiliki energi spiritual kuat dan dikaitkan dengan kelancaran rezeki menurut Primbon Jawa.
Kamis Legi merupakan salah satu weton yang dipercaya memiliki energi spiritual cukup kuat dalam perhitungan Jawa.
Dengan nilai neptu 13, pemilik weton ini sering digambarkan sebagai pribadi yang pendiam, tetapi memiliki daya tarik tersendiri.
Mereka tidak selalu mencari perhatian, namun kehadirannya sering membuat orang lain merasa nyaman dan menghargai keberadaannya.
Dalam perjalanan hidup, pemilik Kamis Legi dipercaya tidak selalu mendapatkan jalan yang mudah.
Berbagai tantangan sejak awal kehidupan dianggap sebagai proses yang membentuk mental dan memperkuat karakter mereka.
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