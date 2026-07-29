6 Zodiak Pembawa Hoki, Peluang Emas Terbuka Lebar di Akhir Bulan

JawaPos.com – Keberuntungan sering hadir melalui momen yang tidak selalu bisa diprediksi. Meski kerja keras tetap menjadi faktor utama dalam mencapai keberhasilan, terkadang sebuah kesempatan tepat dapat menjadi pembuka jalan menuju perubahan besar.

Bagi sebagian orang, akhir bulan menjadi periode penting karena berbagai hasil usaha mulai terlihat. Keputusan yang sebelumnya terasa sulit bisa menemukan arah, sementara peluang baru mulai bermunculan.

Dalam perspektif astrologi, beberapa zodiak disebut memiliki energi positif yang mendukung keberuntungan di penghujung bulan. Ramalan ini dapat menjadi bahan refleksi dan motivasi untuk terus mengembangkan potensi diri.

Dilansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut enam zodiak yang diprediksi memiliki hoki terbesar di akhir bulan, mulai dari sektor keuangan, karier, hingga asmara.

1. Sagitarius: Peluang Besar Berkat Keberanian Melangkah Sagitarius dikenal sebagai sosok yang optimistis, penuh semangat, dan berani menghadapi tantangan.

Sikap pantang menyerah membuat zodiak ini mampu melewati berbagai hambatan hingga akhirnya menemukan peluang yang lebih baik.

Di akhir bulan, Sagitarius diprediksi mendapatkan perkembangan positif dalam karier maupun finansial. Kesempatan baru, peningkatan penghasilan, atau kabar baik terkait pekerjaan berpotensi datang sebagai hasil dari usaha yang telah dilakukan.

Dalam urusan asmara, hubungan Sagitarius juga dapat memasuki tahap yang lebih serius. Komunikasi yang terbuka menjadi kunci untuk membangun kedekatan yang lebih kuat.

2. Virgo: Hasil Manis dari Ketelitian dan Kerja Keras Virgo dikenal sebagai pribadi yang teliti, disiplin, dan selalu berusaha memberikan hasil terbaik.