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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 29 Juli 2026 | 23.26 WIB

Diburu Hoki Sepanjang Hidup, 5 Pasaran Weton Ini Dipercaya Membawa Banyak Keberkahan

Weton hidup enak yang diburu hoki, rezeki dan kesuksesan kata primbon jawa. (Freepik/ freepik) - Image

Weton hidup enak yang diburu hoki, rezeki dan kesuksesan kata primbon jawa. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah pasaran weton yang diyakini memiliki energi positif dan membawa peluang keberuntungan dalam kehidupan.

Pasaran weton tersebut dipercaya mempunyai karakter khusus yang membuat pemiliknya lebih mudah menarik kesempatan baik, baik dalam urusan rezeki, karier, maupun pencapaian impian.

Menurut Primbon Jawa, perpaduan antara karakter, usaha, dan energi spiritual menjadi faktor yang sering dikaitkan dengan perjalanan hidup seseorang.

Meski hanya menjadi bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, pembahasan mengenai weton masih menarik perhatian karena dianggap menggambarkan karakter serta potensi seseorang.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat lima pasaran weton yang dipercaya memiliki energi hoki, rezeki, dan kesuksesan.

Berikut lima pasaran weton yang dianggap istimewa menurut Primbon Jawa.

1. Pasaran Legi

Dalam tradisi Primbon Jawa, pasaran Legi memiliki nilai neptu 5 dan dipercaya berkaitan dengan elemen kayu atau udara.

Pasaran ini disebut memiliki energi positif yang membuat pemiliknya dikenal sebagai pribadi optimis, penuh semangat, dan memiliki banyak keinginan besar.

Sifat percaya diri dan ambisi yang kuat menjadi salah satu keunggulan utama mereka.

Namun, karakter tersebut perlu diimbangi dengan pengendalian diri agar tidak berubah menjadi kelemahan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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