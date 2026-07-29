6 Shio Paling Hoki Sejak Juli 2026: Rezeki Meluas, Peluang Besar Berdatangan, Apakah Shio Anda Masuk?

JawaPos.com - Bulan Juli 2026 dipercaya menjadi awal dari fase yang lebih menjanjikan bagi beberapa shio dalam astrologi Tionghoa.

Energi keberuntungan diperkirakan semakin menguat sehingga membuka berbagai kesempatan yang sebelumnya sulit diperoleh.

Mulai dari peningkatan rezeki, peluang karier, perkembangan usaha, hingga hubungan yang semakin harmonis disebut berpotensi menghampiri enam shio pilihan.

Dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa, ramalan shio sering dijadikan sebagai gambaran mengenai potensi yang dapat dimanfaatkan selama periode tertentu.

Meski tidak dapat dijadikan kepastian, banyak orang menjadikan prediksi ini sebagai dorongan untuk lebih optimistis, bekerja keras, dan lebih peka terhadap peluang yang muncul di sekeliling mereka.

Keberuntungan tidak selalu identik dengan uang dalam jumlah besar seperti yang dihimpun dari YouTube Marcel wen pada Selasa (28/07).

Rezeki dapat hadir melalui promosi jabatan, bertambahnya pelanggan usaha, relasi baru yang menguntungkan, kesempatan investasi, hingga kabar baik dalam kehidupan keluarga.

Oleh karena itu, setiap peluang yang datang tetap perlu diimbangi dengan usaha dan keputusan yang bijaksana.

Lantas, shio apa saja yang diprediksi menikmati keberuntungan paling besar sejak Juli 2026?

Berikut ulasan lengkap mengenai 6 shio yang disebut memasuki masa penuh peluang dan rezeki yang semakin meluas.

1. Shio Kuda, Kerja Keras Berbuah Keberuntungan Besar

Shio Kuda diprediksi menjadi salah satu shio dengan tingkat keberuntungan paling tinggi sejak Juli 2026.

Karakter pekerja keras, pantang menyerah, serta memiliki keberanian mengambil keputusan penting membuat pemilik shio ini lebih mudah menemukan kesempatan emas yang mungkin tidak disadari oleh orang lain.

Selain dikenal ambisius, Shio Kuda juga memiliki kemampuan berpikir matang sebelum bertindak.