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Aulia Rahmi
Kamis, 30 Juli 2026 | 06.06 WIB

Penghujung Juli 2026 Bawa Hoki Besar, 5 Zodiak Ini Diramal Banjir Rezeki

Ilustrasi Zodiak Panen Rezeki Miliaran (freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Panen Rezeki Miliaran (freepik)

JawaPos.com – Penghujung Juli 2026 diperkirakan menjadi periode yang menarik bagi para pencinta astrologi, khususnya yang ingin mengetahui potensi perkembangan finansial berdasarkan zodiak.

Menurut pandangan astrologi, beberapa zodiak diprediksi memasuki fase yang membuka peluang besar dalam urusan rezeki dan karier. Perubahan tersebut diyakini berasal dari perpaduan antara kerja keras, keputusan yang tepat, serta momentum yang mendukung.

Dalam astrologi, pergerakan planet dipercaya dapat memengaruhi energi setiap zodiak sehingga menciptakan peluang baru, termasuk dalam bidang keuangan.

Dihimpun dari kanal YouTube Titik Senyum, berikut lima zodiak yang diprediksi memiliki peluang memperoleh rezeki besar pada penghujung Juli 2026.

1. Pisces

Pisces diperkirakan memasuki periode yang menjanjikan dalam urusan finansial pada akhir Juli 2026.

Pemasukan berpotensi meningkat dari hasil pekerjaan yang telah lama dijalani, investasi, maupun aset yang sebelumnya belum memberikan hasil maksimal.

Astrologi menggambarkan fase ini sebagai buah dari kesabaran dan konsistensi yang selama ini dipertahankan Pisces.

Momentum tersebut juga dinilai tepat untuk mengambil keputusan penting terkait keuangan dengan pertimbangan yang matang.

Jika dikelola secara bijak, peluang ini berpotensi menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik dalam jangka panjang.

2. Sagitarius

Bagi Sagitarius, penghujung Juli 2026 diprediksi menjadi waktu untuk menikmati hasil dari kerja keras yang telah dilakukan selama ini.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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