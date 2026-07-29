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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 29 Juli 2026 | 23.40 WIB

Banjir Cuan! 4 Shio Ini Diprediksi Hidup Penuh Kekayaan dan Keberkahan di Tahun 2026

shio banjir cuan yang siap hidup penuh kekayaan dan keberkahan. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Beberapa shio diprediksi akan mengalami fase penuh keberuntungan yang membawa peluang besar dalam urusan rezeki, kekayaan, dan keberkahan pada tahun 2026.

Dalam astrologi Tionghoa, karakter bawaan setiap shio dipercaya memiliki pengaruh terhadap cara seseorang menghadapi peluang, mengelola keuangan, serta meraih kesuksesan.

Keberuntungan yang datang bukan hanya berkaitan dengan jumlah materi, tetapi juga kemampuan menciptakan kehidupan yang lebih stabil dan bermakna.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat empat shio yang disebut memiliki peluang besar mengalami peningkatan rezeki dan hidup penuh keberkahan.

Berikut daftarnya:

1. Shio Macan

Shio Macan dikenal sebagai simbol keberanian, kekuatan, dan semangat pantang menyerah dalam astrologi Tionghoa.

Pemilik shio ini biasanya memiliki karakter percaya diri serta berani mengambil keputusan besar ketika melihat peluang terbuka.

Sifat berani tersebut menjadi modal penting dalam menghadapi persaingan, baik dalam dunia kerja maupun bisnis.

Pada tahun 2026, Shio Macan diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Keberanian mencoba hal baru, kemampuan mengambil risiko, serta semangat yang tidak mudah padam dapat membuka jalan menuju peningkatan finansial.

Kesempatan emas bisa datang melalui proyek baru, kerja sama, maupun peluang usaha yang sebelumnya tidak terduga.

Jika mampu menjaga keseimbangan antara keberanian dan perhitungan matang, Shio Macan berpotensi menikmati kestabilan ekonomi yang lebih baik.

2. Shio Kuda

Shio Kuda dikenal sebagai pribadi yang aktif, dinamis, dan memiliki kemampuan beradaptasi dengan cepat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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